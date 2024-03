Milion EUR od EU za unapređenje kvaliteta obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) donirala je milion EUR Crnoj Gori usmjerenih na unapređenje kvaliteta i pravičnosti obrazovanja.

U prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) danas je obilježen početak reformskog projekta “Kvalitetno obrazovanje za svako dijete u Crnoj Gori,” koji se realizuje u partnerstvu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), UNICEF-a i Delegacije EU u Crnoj Gori.

Iz MPNI su rekli da je cilj te reformske inicijative razvoj sveobuhvatne Strategije za reformu obrazovanja (2025-2035), kojom će biti definisana vizija obrazovanja, glavni ciljevi kao i aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bi oni bili postignuti.

Strategija će, kako se dodaje, obuhvatiti sve nivoe obrazovanja i definisati finansijski okvir za njenu održivu i dugoročnu realizaciju.

“Projektom je, takođe, obuhvaćen niz intervencija usmjerenih na unapređenje kvaliteta i pravičnosti obrazovanja, kao i osiguravanje širokog konsultativnog procesa i mobilizacije svih aktera u pripremi nove Strategije”, kaže se u saopštenju.

Amabasadorska EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa poručila je da je EU sa zadovoljstvom opredijelila donaciju od milion EUR kako bi pomogla Crnoj Gori da razvije sveobuhvatnu obrazovnu strategiju i da pilotira niz aktivnosti koje će pomoći u poboljšanju kvaliteta i jednakosti obrazovanja.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović, kazala je da su ciljevi planirani projektom u potpunosti zasnovani na nalazima i strateškim preporukama sveobuhvatne Analize obrazovnog sektora, koja je sprovedena u saradnji sa UNICEF-om.

Ona je rekla da je cilj MPNI da djeca steknu znanja i vještine koja su im neophodna za dalje učenje i uspješno završavanje školovanja.

“U tom smislu, vaspitače i učitelje ćemo posebno osnažiti da pruže podršku djeci iz osjetljivih grupa kao i njihovim porodicama, u cilju kreiranja stimulativnog školskog okruženja, prevencije ranog napuštanja škole i omogućavanja da djeca ostvare svoj puni potencijal“, navela je Jakšić Stojanović.

Ona je istakla važnost podrške i uključivanje ostalih sektora, prevashodno resora zdravlja, mladih, socijalnog staranja i finansija kako bi sve aktivnosti i njihova implementacija bile kompletne i održive, kao i međunarodnih organizacija koje su naši partneri od početka ove inicijative.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander, naveo je da su preporuke te organizacije da razvoj nove strategije reforme obrazovnog sistema, kao i njeno sprovođenje i praćenje, uključi sve zainteresovane strane, prije svega nastavnike, učenike i roditelje.

„Znamo da je kvalitetno obrazovanje ključno za okončanje siromaštva i inkluzivni ekonomski rast. Stoga je obrazovna reforma najznačajnija investicija koju država može da napravi za razvoj Crne Gore”, rekao je Santander.

