Miler: Crna Gora da se fokusira na reforme u oblasti vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da se fokusira na reforme u oblasti vladavine prava, naročito u pogledu ispunjavanja privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, jer bi to predstavljalo ključnu prekretnicu u procesu pristupanja države Evropskoj uniji (EU).

To je poručio šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Majkl Miler, na sastanku sa predsjednikom Kluba poslanika Demokrata Borisom Bogdanovićem.

Kako su saopštile Demokrate, Miler je kazao da je EU spremna da obezbijedi značajnu političku, finansijsku i ekspertsku podršku u cilju ostvarenja bržeg napretka u sprovođenju ključnih evropskih reformI u Crnoj Gori.

“Crna Gora treba da se fokusira na reforme u oblasti vladavine prava, naročito u pogledu ispunjavanja privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, što bi predstavljalo ključnu prekrekretnicu u procesu pristupanja Crne Gore EU“, rekao je Miler.

To bi, kako je dodao, omogućilo dalji napredak zemlje i početak zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja.

„Navedeni reformski napori su, takođe, od presudne važnosti za sprovođenje predloženog Plana rasta EU za Zapadni Balkan”, naveo je Miler.

Bogdanović je istakao da je važno ispunjavanje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, kako bi se stvorile pretpostavke za dobijanje izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila, a potom i završnih mjerila u tim poglavljima.

„On je naglasio napredak u ispunjavanju privremenih mjerila u tim poglavljima, ali i važnost daljeg rada i napora. To je put koji zahtijeva odlučnost i posvećenost, kako u tim, tako i ostalim pregovaračkim poglavljima“, kaže se u saopštenju.

Bogdanović je rekao da cilj nije samo članstvo u EU, već i transformacija i jačanje države u svim aspektima, kako bi Crna Gora postala snažan i ravnopravan član evropske porodice.

„S posebnom pažnjom, razmotrena je potreba unapređenja medijskog ambijenta i istraživanja napada na novinare, koji su ključni za slobodu izražavanja i demokratski razvoj“, navodi se u saopštenju.

Bogdnović je istakao da to ne predstavlja samo administrativni zadatak, već i odgovornost prema očuvanju demokratskih vrijednosti i sloboda.

„U kontekstu unapređenja borbe protiv kriminala, nova vlast će se posvetiti jačanju kapaciteta, etičkoj i disciplinskoj odgovornosti sudija i državnih tužilaca i borbi protiv sajber kriminala, finansiranja terorizma, pranja novca i korupcije, u skladu s preporukama GRECO-a“, rekao je Bogdanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS