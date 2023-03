Milatovića će podržati DF, Demokrate, URA i Ujedinjena

Podgorica, (MINA) – Predsjedničkog kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića u drugom krugu izbora 2. aprila podržaće Demokratski front (DF), Demokrate, Građanski pokret URA i Ujedinjena Crna Gora, saopšteno je iz PES-a.

Kako su kazali iz te partije, u razgovoru Milatovića sa liderima DF-a Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem dogovoreno je da se taj politički savez u punom kapacitetu uključi na stranu kandidata PES-a.

“To podrazumijeva da će kompletna infrastruktura DF-a biti maksimalno angažovana u drugom krugu predsjedničkih izbora, kao i na izborni dan, kako bi pobjeda nad kandidatom Demokratske partije socijalista (DPS) Milom Đukanovica bila potpuna”, kaže se u saopštenju.

Navodi se se da su sagovornici konstatovali neophodnost i značaj da se Đukanović pobijedi ubjedljivom razlikom, kako bi konačno demokratski procesi, započeti 30. avgusta 2020. godine, nastavili da se odvijaju nesmetano.

Iz PES-a su rekli da su Milatović i funkcioneri Demokrata Aleksa Bečić, Danilo Šaranović i Nikola Rovčanin istakli potrebu pomoći i apsolutne podrške u susret izbornom danu zakazanom za 2. april.

“Pobjeda nad kandidatom DPS-a znači potpuno razvlašćivanje autokratskog režima i Demokrate će dati puni doprinos realizaciji tog cilja”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je i predsjednički kandidat i lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović podržao Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Kako je saopšteno iz PES-a, Milatović, Danilović i funkcioner Ujedinjene Danilo Jokić su konstatovali da tek pobjedom nad Đukanovićem trijumf od 30. avgusta 2020. godine može biti i utvrđen.

Navodi se da je Milatović i u razgovoru sa funkcionerima GP URA Milošem Konatarom, Goranom Đurovićem, Zoranom Mikićem i Miletom Radovanićem, dobio podršku u izbornoj trci za predsjednika Crne Gore.

“Iz URA-e su poručili da je za nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije jako važna pobjeda nad kandidatom DPS-a”, kaže se u saopštenju.

Zato će se, kako se navodi, URA staviti na raspolaganje kandidatu PES-a, i svojom podrškom obezbijediti sigurnu i ubjedljivu pobjedu Milatovića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Iz PES-a su ukazali da su u prvom krugu predsjedničkih izbora, kandidati PES-a, DF-a, Demokrata i Ujedinjene dobili zajedno iznad 60 odsto podrške, što je, kako su naveli, preko 80 hiljada glasova više u odnosu na Đukanovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS