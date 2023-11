Milatović: Želim da stvorim uslove da se mladi vrate u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Uspješni studenti najbolji su ambasadori Crne Gore u inostranstvu, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i poručio da želi da stvori uslove da se što više mladih i školovanih ljudi vrati u Crnu Goru i dalje oblikuje njen razvoj.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović se, u okviru zvanične posjete Sloveniji, sreo sa uspješnim studentima iz Crne Gore kao i predstavnicima udruženja dijaspore i uglednim Crnogorcima u toj državi.

Milatović je poručio da su uspješni studenti najbolji ambasadori Crne Gore u inostranstvu i istakao da su njegov cilj reforme koje će uvesti državu što prije u Evropsku uniju (EU).

On je naveo da je njegova snažna vanjskopolitička aktivnost okrenuta primarno ka cilju da Crna Gora postane prva sljedeća članica EU.

“Na taj način želim i da stvorimo uslove da se što više mladih školovanih ljudi vrati u Crnu Goru i oblikuje dalje njen razvoj” rekao je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, sa predstavnicima dijaspore i uglednim Crnogorcima u Sloveniji tema razgovora bili su načini za snaženje saradnje sa Crnom Gorom, status crnogorske manjine u toj zemlji, rad udruženja kao i izmjene Zakona o državljanstvu.

Milatović je poručio da je Crna Gora njihova država.

“Tu smo da podržimo našu dijasporu i ugledne pojedince na svaki mogući način. Ne želimo da se odričemo ljudskog kapitala, želimo da ulažemo u još kvalitetniji odnos jer ste vi važna spona u jačanju odnosa Crne Gore i Slovenije koje ćemo, uvjeren sam, dodatno unaprijediti”, zaključio je Milatović.

