Milatović: Zabrinut sam zbog dešavanja u Opštini Budva

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je zabrinut zbog današnjih dešavanja u Opštini Budva.

Milatović je na platformi X naveo da, uvažavajući nezavisnost lokalne samouprave u Budvi, smatra da se konstituisanje lokalnog parlamenta mora sprovesti uz puno poštovanje Ustava i zakona.

„To znači da u ovom procesu ne smije biti mjesta za nasilje i da je odlučivanje u Skupštini opštine (SO) Budva isključiva odgovornost odbornica i odbornika”, poručio je Milatović.

Današnju Sjednicu SO Budva obilježile su tenzije, a tokom pauze je umalo došlo do fizičkog obračuna između predstavnika liste “Za budućnost Budve” i saveza “Budva naš grad”, Mladena Mikijelja i Nikole Jovanovića.

Jovanović je ranije večeras pozvao Milatovića, premijera Milojka Spajića i predsjednika Skupštine Andriju Mandića da proglase vanredno stanje u Budvi zbog, kako je naveo, upada bezbjednosno interesantnih osoba u lokalni parlament.

