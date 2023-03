Milatović: Vratiti Nikšić na put uspjeha i prosperiteta

Podgorica, (MINA) – Nikšić se mora vratiti na put uspjeha i prosperiteta, poručio je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović.

On je podsjetio da je Nikšić bio sinonim za industriju, ali je u velikoj mjeri podijelio, kako je kazao, tešku sudbinu “besputne vladavine poslednjeg evropskog diktatora”.

“Umjesto da nastavi putem razvoja, od moćnog regionalnog centra, koji je privlačio stanovništvo sa svih strana, postao je grad koji se suočava sa ozbiljnim socio-ekonomskim problemima i grad iz kojeg mladi odlaze”, rekao je Milatović.

On je, na predsjedničkoj konvenciji, kazao da nema jake Crne Gore bez ekonomski jakog Nikšića.

“Nisu Nikšiću falili resursi za razvoj, ali je DPS hobotnica uradila sve da ih devastira i poništi trud svakog poštenog nikšićkog domaćina. Ipak, ova opština je i dalje izvor brojnih potencijala koji će preporoditi Nikšić”, dodao je Milatović.

On je naglasio da razumije podršku novim idejama i razvoju i ogromnu želju za promjenama koje će svima donijeti dobro.

“Zajedno ćemo učiniti da Nikšić opet postane simbol industrije, grad fabrika, čelika i piva”, poručio je Milatović.

Prema njegovim riječima, Nikšićani najbolje znaju koliko bogata istorija i kulturno naslijeđe Nikšića, čine ovaj grad privlačnim turističkim odredištem.

“Kao neko ko se zalaže da znanje i sposobnosti vladaju Crnom Gorom, snažno ću promovisati obrazovanje kao ključan predoslov za razvoj, a time i Nikšić kao važan univerzitetski centar koji se mora dodatno osnažiti”, kazao je Milatović.

On je poručio da Nikšič opet mora postati grad uspjeha i sinonim prosperiteta.

“I zato ne dozvolite da nas vuku u prošlost, već neka vaš put do birališta u nedelju – bude veliki korak ka uspjehu cijele Crne Gore”, kazao je Milatović.

