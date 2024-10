Milatović: Vlada da pomogne Šavniku u saniranju posljedica poplava

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je Vladu da hitno reaguje i pomogne opštini Šavnik u saniranju posljedica vremenskih nepogoda.

On je danas posjetio Šavnik i domaćinstva u selu Komarnica, mjestu koje je pretrpjelo najveću štetu u nedavnim poplavama koje su pogodile taj kraj.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je, u razgovoru sa predsjednikom Opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem, detaljno upoznat sa razmjerama nedavnog nevremena.

Milatović je kazao da je u kontaktu sa lokalnom upravom od momenta kada su vremenske nepogode zadesile Šavnik.

On je naveo da nadležni državni organi moraju ovo ozbiljno shvatiti i odgovorno pristupiti sanaciji.

„Ovo je, bez sumnje, trenutno jedan od najvećih državnih problema. Pozivam Vladu Crne Gore da hitno reaguje, da izađe na lice mjesta i angažuje sve nadležne institucije kako bi se procijenila nastala šteta i radilo na njenom otklanjanju”, poručio je Milatović.

On je kazao da je šavnički kraj posljednjih godina orjentisan na turizam i da se mora vratiti u normalno stanje prije sljedeće ljetnje turističke sezone.

Milatović je rekao da smatra da mu je bila dužnost da danas dođe u Šavnik i da se lično uvjeri u razmjere vremenske nepogode i štete koju je prouzrokovala.

“Žao mi je što, po riječima predsjednika Opštine, ostale državne institucije nisu reagovale u mjeri u kojoj je trebalo, osim Vojske Crne Gore koja je odmah izašla na teren i uradila ono što je bilo u njenoj moći”, zaključio je Milatović.

U razgovoru sa mještanima Komarnice, Milatović je istakao da je trenutno podrška lokalnom stanovništvu ključna, i to kroz hitne mjere pomoći i nadoknadu materijalne štete, oporavak infrastrukture i cjelovit pristup koji zahtijeva međuresornu saradnju kako bi se prostor oko rijeke Komarnice vratio u stanje prije poplava.

On je kazao da je neophodna dugoročna strategija prevencije budućih katastrofa.

Jakić je zahvalio Milatoviću na posjeti i obilasku pogođenih područja.

“Danas, nakon više dana od nevremena, možemo vidjeti da je šteta zaista velika. Ono što je glavno jeste da smo uspjeli da na neki način vratimo život u normalu, da sve što je vitalno – put, voda, snabdijevanje električnom energijom – danas ovdje funkcioniše”, kazao je Jakić.

On je poručio da današnja posjeta Milatovića ohrabruje i šalje jasnu poruku da se država mora ozbiljno pozabaviti ovim problemom.

“Ovo je složen posao koji će tražiti temeljit pristup. Ovo zahtijeva hitnu intervenciju, kako bi se život mogao normalno odvijati, uključujući i turističke aktivnosti koje su značajne za našu opštinu”, saopštio je Jakić.

Milatović je zahvalio pripadnicima Vojske Crne Gore, koji su, kako je kazao, brzo reagovali i učinili sve da se život u tom dijelu države normalizuje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS