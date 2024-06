Milatović: Vlada da djelovanje uskladi sa zakonom

Podgorica, (MINA) – Za unaprjeđenje vladavine prava u Crnoj Gori neophodno je da Vlada, ali i sve druge institucije, svoje djelovanje u cjelosti usklade sa zakonom, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je reagovao nakon što je Upravni sud poništio rješenja Vlade kojim je konstatovan prestanak mandata zastupnici Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentini Pavličić.

Milatović je, u objavi na društvenoj mreži X, kazao da su sudskom odlukom potvrđeni stavovi stručne javnosti izneseni prilikom donošenja predmetnog akta, a koji su nedvosmisleno ukazivali da će doći do takvog sudskog ishoda.

“Za unaprjeđenje stanja vladavine prava u državi neophodno je da Vlada, ali i sve druge institucije, svoje djelovanje u cjelosti usklade sa zakonom”, poručio je Milatović.

On je istakao da mora postoji i jasan sistem odgovornosti za utvrđene nezakonitosti.

