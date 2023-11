Milatović: Uvjeren sam da će Mandić podržati evroatlantsku viziju Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je uvjeren da će predsjednik Skupštine Andrija Mandić podržati njegovu i viziju premijera Milojka Spajića o evropskom i evroatlantskom putu Crne Gore.

Milatović je u intervjuu za Dojče Vele /Deutsche Welle/ rekao da je mala mediteranska zemlja, kakva je Crna Gora, sa novom političkom generacijom mladih lidera koji su se vratili iz inostranstva spremna da igra još aktivniju ulogu.

On je ocijenio da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) veoma bitno, jer je Uniji sada, posebno nakon agresije Rusije na Ukrajinu, potrebna jedna uspješna priča koja bi pokazala da je proces proširenja živ.

“Mislim da Crna Gora može da bude ta uspješna priča. Mislim da možemo ostatku regiona da pokažemo da se reforme isplate”, naveo je Milatović.

Na pitanje novinara da li to što je lider jedne proruske stranke na čelu parlamenta Crne Gore otvara vrata za upliv Rusije, Milatović je odgovorio odrično.

“Apsolutno ne. U Crnoj Gori posljednje tri godine od promjene vlasti u zemlji 2020. kada sam postao dio vlade, vidjeli smo da zaista postoji povećanje podrške javnosti NATO članstvu”, rekao je Milatović.

On je kazao da se to desilo, jer su ljudi poput njega i Spajića snažno promovisali Crnu Goru i njeno članstvo u NATO-u.

“Prvi put je ta priča odvojena od bivšeg režima. Tako smo i došli do veće javne podrške za aktivnu ulogu Crne Gore u NATO-u”, ocijenio je Milatović.

On je kazao da pod pojmom kredibno članstvo misli na institucije i vladavinu prava.

“U posljednje tri godine čistili smo naše pravosuđe. To kažem jer su Evropska komisija i Stejt Dipartment, neki od naših ključnih strateških partnera, govorili da je naše sudstvo politički zarobljeno”, rekao je Milatović.

Upitan kako će ubijediti NATO saveznike da Mandić neće otvoriti vrata Rusiji u crnogorsku politiku, on je naveo da je Mandić potpisao koalicioni sporazum, u kojem se navodi da će njegova partija biti posvećena evropskim i evroatlantskim integracijama.

“Što je još važnije, njegova partija će dati parlamentu podršku u imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija, što će voditi do jače borbe protiv kriminala i korupcije”, rekao je Milatović.

To je, kako je kazao, ključ za institucionalni razvoj Crne Gore, kao i put da ona postane još kredibilniji NATO član.

“Zato je Vlada konstruisana sa manjinskom podrškom. Uvjeren sam da premijer potpuno dijeli moje viđenje evropskog i evroatlantskog puta Crne Gore i uvjeren sam da će predsjednik parlamenta biti tu da podrži našu viziju”, naveo je Milatović.

On je kazao da nema razloga za brigu, dok god stvari idu kako su potpisane u Sporazumu, i dok god država napreduje ekonomski, kao i u borbi protiv kriminala i korupcije.

Milatović je naveo da je sa njegove inauguracije za predsjednika Crne Gore, kojoj su prisustvovali svi lideri regiona, poslata simbolična slika, jer je Crna Gora pokazala da je mjesto tolerancije, mira i prosperiteta i neka vrsta uzora za Zapadni Balkan.

“Snažno podržavamo dijalog Srbije i Kosova, a nadamo se da će Sjeverna Makedonija uraditi određene izmjene u Ustavu, kako bi mogla da nastavi svoj EU put”, kazao je Milatović.

On je rekao da se Crna Gora nada većem zajedništvu unutar Bosne i Hercegovine (BiH) i da je posvećena podršci BiH kao ujedinjenoj državi.

Upitan da li vidi Crnu Goru u inicijativi Otvoreni Balkan, Milatović je naveo da je Berlinski proces najbolja stvar koja se desila u pogledu privrednog poslovanja regiona.

On je ocijenio da region ima pozitivne efekte od tog procesa.

To je, kako je kazao, pravi put, a Crna Gora je veoma posvećena Berlinskom procesu.

“Ipak mislim da su sve ostale stvari, koje mogu da donesu pozitivnu sliku regiona i promovišu regionalnu saradnju, u krajnjem dobre”, dodao je Milatović.

On je rekao da je EU počela kao priča regionalne ekonomske saradnje.

“Prošle su decenije od konflikta u bivšoj Jugoslaviji. Je li stvarno toliko teško da međusobno sarađujemo? Mislim da ne”, naveo je Milatović.

On je rekao da je upravo iz tog razloga veliki promoter regionalne ekonomske saradnje.

Na pitanje šta očekuje od EU u pogledu konflikata u regionu Zapadnog Balkana, Milatović je odgovorio da od Unije očekuje veću praktičnu posvećenost.

Prema njegovim riječima, javnost regiona je na neki način izgubila povjerenje da je EU članstvo moguće.

“Prošlo je deset godina od kada je posljednja država primljena. Neke su države čak i promijenile imena, pogledajte Sjevernu Makedoniju”, naveo je Milatović.

On je rekao da je očigledno da je došlo do pozitivnih promjena u posljednjih nekoliko godina.

“Od EU tražim da se praktično posveti članstvu. Zato sam i kazao da mi je drago što vidim promjenu stava Evrope u tom pogledu”, kazao je Milatović.

Proces proširenja, kako je naveo, mora da bude tehnički, ali i geopolitički.

“Te stvari treba da idu ruku pod ruku”, kazao je Milatović.

On je ponovio da je popis stanovništva statističko pitanje i da je potreban za bolje donošenje odluka.

“Siguran sam da ćemo imati popis i da će proći u redu, da ćemo dobiti rezultate. Ne govorim samo o identitetskim, već o mnogo drugih pitanja koja su bitnija od ovog na koje se svi fokusiraju”, ocijenio je Milatović.

On je kazao da je to pitanje najbolje ne pominjati, jer “što se više pominje, više postaje političko”.

Milatović je rekao da se u ovom trenutku najviše nada da će se u parlamentu naći politički konsenzus za preostala imenovanja u pravosuđu, kako bi ljudi sa integritetom nastavili borbu protiv korupcije.

Kako je dodao, najviše ga brine to što i dalje postoje “politički dinosaurusi” u Crnoj Gori koji to ne žele, već žele da se vrate starim temama indentiteta i prošlosti.

“Ipak, uvjeren sam da imamo predsjednika države i premijera koji su orijentisani ka budućnosti i koji neće dozvoliti da se vratimo u prošlost”, zaključio je Milatović.

