Milatović: Uvjeren sam da će Crna Gora do 2028. postati članica EU

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je, na sastanku tokom prvog dana Minhenske bezbjednosne konferencije, da je uvjeren da će Crna Gora do 2028. postati punopravna članica EU.

Iz kabineta predsjednika saopštili su da je Milatović prvog dana konferencije razgovarao sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom, predsjednikom Češke Peterom Pavelom i potpredsjednikom poslaničke grupe CDU/CSU u njemačkom Bundestagu, Johanom Vadepulom.

Kako su naveli, on je u razgovoru sa Stoltenbergom istakao svoju posvećenost jačanju kredibilnosti Crne Gore kao NATO članice.

Na sastanku sa Pavelom konstatovani su odlični odnosi Crne Gore i Češke.

„Predsjednik je izrazio uvjerenje da će Crna Gora do 2028. postati punopravna članica EU, ističući posebnu zahvalnost što je politika proširenja Unije kontinuirano u fokusu Češke“, navodi se u saopštenju.

Milatović je ukazao na potrebu daljeg unapređenja saradnje na ekonomskom planu i većeg prisustva čeških investicija i zatražio podršku Češke kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za period 2026-2027. godine.

On je, u izjavi nakon prvog dana učešća na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, naveo da je prvi dan tog bezbjednosnog foruma za Crnu Goru protekao veoma dobro.

„Imao sam brojne sastanke, od kojih bih izdvojio susret sa Stoltenbergom, gdje sam još jednom potvrdio kredibilno partnerstvo između Crne Gore i NATO-a i pozvao Stoltenberga da posjeti Crnu Goru“, kazao je Milatović.

On je rekao da smatra da je taj razgovor zaista bio dobar.

„Imao sam razgovor sa Pavelom, gdje smo se saglasili da Češka i Crna Gora imaju odlične političke odnose, najavio otvaranje diplomatske kancelarije Crne Gore u Pragu, što dodatno približava Crnu Goru i Češku“, naveo je Milatović.

On je rekao da je Pavel najavio skoriju posjetu Crnoj Gori.

„Takođe bih izdvojio susrete sa američkim senatorima i poslanicima njemačkog Bundestaga, koji su bili prilika da pošaljem evroatlantske poruke iz Crne Gore, zemlje koja je članica NATO-a, partner u tom savezu i lider na evropskom putu“, naveo je Milatović u izjavi nakon prvog dana konferencije.

On je dodao da smatra da su to vrlo važne poruke i da se učešće Crne Gore na tako značajnom bezbjednosnom forumu pokazalo veoma uspješnim.

