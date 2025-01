Milatović: Ustavnu krizu rješavati institucionalno

Podgorica, (MINA) – Ustavnu krizu u Crnoj Gori treba rješavati institucionalno, poručio je predsjednik države Jakov Milatović navodeći da će zatražiti stav Venecijanske komisije (VK) o slučaju razrješenja sutkinje Dragane Đuranović, ako se opozicija i vlast dogovore da je to potrebno.

Milatović je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa češkim kolegom Petrom Pavelom, rekao da u Crnoj Gori postoje tri krize.

Prva se, kako je naveo, odnosi na situaciju oko Ustavnog suda, druga je parlamentarna u vezi sa neodržavanjem sjednica Skupština, a treća se odnosi na funkcionisanje lokalnih samouprava.

Milatović je podsjetio da još nije završen izborni ciklus u Šavniku.

“Svaku od te tri krize treba što prije rješavati”, rekao je Milatović.

On je kazao da “pomalo čudi” odnos Đuranović povodom njenog razrješenja i toga što nije pokrenula nikakve pravne procedure.

“To bi sasvim sigurno pomoglo u rješenju ustavne krize. Ukoliko ja sa pozicije predsjednika mogu da pomognem da dođe do rješenja krize, spreman sam da to uradim. Treba iskoristiti sve nacionalne mehanizme”, naveo je Milatović.

On je rekao da će, ako se vlast i opozicija dogovore da je potrebno mišljenje VK, on to i uraditi.

“Treba sjesti i institucionalno riješiti stvari”, kazao je Milatović.

On je rekao da se ništa nije promijenilo u njegovom odnosu prema vlasti od prije mjesec, kad je rekao da je Vlada antievropska.

“Moj odnos je bio institucionalan, kada je trebalo iznijeti argumentiranu kritiku vlasti i opozicije, ja sam to radio. Naravno da je uvijek odgovornost za reforme i njihovu dinamiku uvijek više na strani vlasti”, dodao je Milatović.

On je istakao da su jasni njegovi stavovi kada je u pitanju određeno djelovanje koje je suprotno interesima države.

“Ali ja nemam ni magični štapić, niti moć da promijenim određena djelovanja nekih ljudi”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, zna se ko čini parlamentarnu većinu i odgovornost je na njima.

“Od mene uvijek možete da očekujete jasan i transparentan stav koji se nije mijenjao od početka mog mandata. Apelujem na sve političke aktere u zemlji da se sa pozicija vlasti ponašaju onako kako bi htjeli da se vlast ponaša da su oni opozicija. Biti vlast je prolazna stvar”, rekao je Milatović.

Odgovarajući na pitanje da li je na sastanku bilo riječi o povratku Donalda Trampa na funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Milatović je rekao da je on čestitao Trampu stupanje na dužnost i dodao da je Crna Gora i SAD dijele savezništvo u okviru NATO-a.

„Partnerstvo u NATO-u i ekonomski dijalog može i treba da bude osnaženo, vjerujem da ćemo u novoj američkoj administraciji imati dobrog saveznika“, rekao je Milatović.

Odgovarajući na pitanje koji je najbolji način u borbi potiv ruskog uticaja, Milatović je rekao da je to bila odluka Crne Gore da postane NATO članica.

„Mislim da je to u ovom trenutku važno i time je Crna Gora dodatno ojačala i stabilnost, ne samo države, nego i regiona Zapadnog Balkana“, rekao je Milatović.

On je dodao da, osim toga, smatra da reforme koje Crna Gora treba da sprovede na putu ka EU pomažu u izgradnji institucija koje će biti otporne na bilo koji uticaj.

Milatović je rekao da posjeta Pavela predstavlja potvrdu crnogorsko-češkog prijateljstva i savezništva, kako na putu ka EU, tako i unutar NATO-a, ali i bilateralno.

“Podrška Češke reformama i pregovaračkom procesu je od velikog značaja”, dodao je Milatović.

On je kazao da Crna Gora cijeni dosadašnju, kontinuiranu pomoć tokom svih prethodnih godina.

“Naš cilj je da do 2028. postanemo članica EU, a da u ovoj godini zatvorimo što više poglavlja. Nadamo se da će Crna Gora, zahvaljujući sredstvima iz EU, nastaviti da ispostavlja dobre rezultate”, rekao je Milatović.

Pavel je kazao da su Češka i Crna Gora prijateljske zemlje sa vrlo sličnim problemima, vrijednostima, interesima.

“To važi za članstvo u NATO savezu gdje smo kredibilni partneri. Takođe, snažno podržavamo vašu težnju da postanete članica EU”, kazao je Pavel.

On je rekao da vjeruje da je članstvo u EU dobro za sve članice regiona.

“Takođe, veoma je važno da EU primi sve države iz regiona”, dodao je Pavel.

On je pohvalio napore Crne Gore na putu ka EU.

“Nijesu bitne samo dobre namjere, već je bitno isporučiti sve ono što članstvo iziskuje. Potrebni su i konkretni rezultati”, dodao je Pavel.

Odgovarajući na pitanje da li je sa Milatovićem razgovarao o povratku Trampa, Pavel je rekao da on ne bi razgovarao o posljedicama, već o prilikama „da pokušamo pozitivno da gledamo na stvari“.

„I to shvatimo kao trenutak očekivanja od nove administracije, naročito kada je u pitanju rješavanje rata u Ukrajini i pristup ekonomskim pitanjima“, kazao je Pavel.

On je, odgovarajući na pitanje novinara koliki je izazov ruski uticaj, kazao da su razgovarali o tome, pogotovo o malignim uticajima.

„Imali smo primjere intenzivnih napada iz Rusije i drugih zemalja. Naravno da možemo identifikovati te obrasce koji su postojali u Rumuniji, Moldaviji“, rekao je Pavel i dodao da će raditi na ublažavanju posljedica malignog uticaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS