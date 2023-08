Milatović: Ukrajina će u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi trebalo da se pridruži zajedničkoj Deklaraciji zemalja članica Grupe sedam (G7), kao i inicijativi Formula za mir, o čemu će odluku donijeti Vlada, najavio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim.

Milatović se sa Zelenskim sastao u Atini i ponovio da Crna Gora otvoreno i snažno osuđuje ničim izazvanu agresiju Rusije protiv Ukrajine.

„Ukrajina će u Crnoj Gori uvijek imati prijatelja, i kao i do sada pružaćemo sveukupnu političku podršku u bilateralnim i multilateralnim okvirima, uključujući i euroatlantsko opredjeljenje građana Ukrajine”, kazao je Milatović.

Kako je sapšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je pozdravio prošlogodišnju odluku Evropske unije (EU) o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini.

“Crna Gora kao zemlja koja je najviše odmakla u procesu pridruživanja spremna je da pomogne Ukrajini na tom putu“, kazao je Milatović.

On je najavio da bi trebalo da se Crna Gora pridruži zajedničkoj Deklaraciji zemalja članica G7, kao i inicijativi Zelenskog Formula za mir, o čemu će, kako je dodao, odluku donijeti Vlada.

Milatović je rekao da je na NATO samitu u Viljnusu donijet niz važnih odluka kojima je određena dodatna praktična i politička podrška Ukrajini kroz sveobuhvatni paket pomoći.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je upravo iz tog razloga u julu donijela odluku o preusmjeravanju pola miliona USD za Ukrajinu.

U saopštenju se navodi da je od početka rata Crna Gora izdvojila oko deset miliona EUR za vojnu i drugu pomoć Ukrajini, što je oko deset odsto godišnjih nacionalnih izdvajanja za odbranu.

Milatović je podsjetio da je Crna Gora prva zemlja van EU koja je donijela odluku kojom se omogućava privremena zaštita osobama iz Ukrajine.

Zelenski je zahvalio Milatoviću na dosadašnjoj podršci Crne Gore i pozvao ga da posjeti Kijev gdje bi bio potpisan Sporazum o prijateljstvu i saradnji između dvije države.

