Milatović: Tražiću da EK odgodi objavljivanje izvještaja o napretku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da će naredne sedmice, u Briselu, tražiti da Evropska komisija (EK) odgodi objavljivanje izvještaja o napretku Crne Gore, kako bi se novom parlamentu i vladi dalo više vremena za postizanje rezultata.

Milatović je u intervjuu Televiziji Crne Gore, koji će biti emitovan večeras, rekao da naredne sedmice putuje u Brisel gdje će razgovarati sa evropskim parlamentarcima.

„Izvještaj EK je dobra refleksija stanja, ali kada ga analizirate, shvatate da su mnoge stvari koje su napisane rezultat jedne institucionalne nestabilnosti u prethodne tri godine“, kazao je Milatović.

Kako je naveo, dvije vlade nijesu uspjele da, u sprezi sa parlamentom, zaokruže ključne reforme koje su bile potrebne u vladavini prava, pravosuđu i slično.

„U tom pravcu odlučio sam da već naredne sedmice otputujem u Brisel, gdje ću u razgovoru sa poslanicima objasniti stvari i predstaviti drugačiju vizuru“, rekao je Milatović, prenosi Portal RTCG.

On je kazao da se nada da će evropskim parlamentarcima nakon toga neke stvari biti jasnije, i da će razgovor uticati na Deklaraciju o Crnoj Gori koju treba da donesu u septembru ili oktobru.

„Tražiću i pomjeranje izvještaja o progresu, kako bi dali vrijeme novom parlamentu i vladi da malo pokrenu stvari”, najavio je Milatović

On je kazao da je zabrinut zbog medijskih navoda da će buduća vlada biti glomazna.

Prema riječima Milatovića, ako se to desi, biće jasno da su se zadovoljavali politički apetiti.

Milatović je u intervjuu kazao i da mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vućić rekao da novi ambasador Srbije u Podgorici neće biti Vladimir Božović.

