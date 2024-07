Milatović: Stradanje srebreničkih žrtava opomena današnjim generacijama

Podgorica, (MINA) – Stradanje nedužnih srebreničkih žrtava današnjim generacijama služi kao bolna opomena da se zlo iz jula 1995. godine nikada ne smije ponoviti, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Komemoracijom u Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti obilježena 29. godišnjica genocida u Srebrenici.

Milatović je, na društvenoj mreži X, objavio da je “dan kada se, sa tugom i pijetetom, prisjećamo žrtava srebreničkog genocida, prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno da njegujemo međunacionalni i međuvjerski sklad, poštujući i uvažavajući jedni druge”.

„Stradanje nedužnih srebreničkih žrtava današnjim generacijama služi kao bolna opomena da se zlo iz jula 1995. godine nikada ne smije ponoviti“, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS