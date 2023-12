Milatović: Simbolika Božića podsjeća na trajne vrijednosti mira, sloge i međusobnog poštovanja

Podgorica, (MINA) – Simbolika Božića podsjeća na trajne vrijednosti mira, sloge i međusobnog poštovanja, koje predstavljaju temelj zajedničke budućnosti, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je prisustvovao prijemu u Nadbiskupskoj palati povodom obilježavanja katoličkog Božića.

Milatović je na platformi X rekao da su takve svečanosti važne za podsjećanje na bogatstva suživota, međuvjerskog sklada i tolerancije koja postoji u Crnoj Gori.

“I da dodatno učvrstimo i osnažimo međusobno povjerenje koje postoji i koje je vjekovima postojalo između različitih vjerskih zajednica u Crnoj Gori”, dodao je Milatović.

On je naveo da simbolika današnjeg praznika podsjeća na trajne vrijednosti mira, sloge i međusobnog poštovanja, koje, kako je dodao, predstavljaju temelj zajedničke budućnosti svih.

“Njegujući našu tradicionalnu bliskost, ističem važnost očuvanja međukonfesionalne i međuetničke harmonije kao najveće vrijednosti crnogoskog društva”, kazao je Milatović.

On je čestitao Božić građankama i građanima koji danas slave.

“I želim dobro zdravlje, mir i svaku ličnu i porodičnu sreću”, naveo je Milatović.

