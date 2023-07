Milatović predvodi delegaciju Crne Gore na NATO samitu u Litvaniji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović predvodiće delegaciju Crne Gore na samitu NATO-a u Viljnusu, koji će biti održan u utorak i srijedu.

Milatović je poručio da je Crna Gora opredijeljena da potvrdi i dodatno unaprijedi poziciju kredibilne NATO članice i saveznika od povjerenja.

„Drago mi je što u razgovorima sa zvaničnicima Alijanse i državama saveznicama dobijamo ohrabrujuće poruke o važnosti uloge Crne Gore u regionu, posebno u kontekstu promocije mira i stabilnosti“, kazao je Milatović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, na dvodnevnom skupu šefovi država i vlada članica NATO-a pozabaviće se širokim spektrom tema, od pitanja Ukrajine i pristupanja Švedske Alijansi do razmatranja pitanja izdvajanja za odbranu.

To će biti četvrti samit NATO-a od izbijanja rata u Ukrajini u februaru prošle godine.

„NATO saveznici će se, takođe, pozabaviti novim geopolitičkim izazovima, uključujući i sajber tehnologije“, navodi se u saopštenju.

