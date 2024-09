Milatović: Pozdravljam proaktivan pristup NVO u praćenju izbornog procesa

Podgorica, (MINA) – Svakodnevni primjeri funkcionerske kampanje i zloupotrebe državnih resursa od izvršne vlasti zavređuju pažnju nadležnih institucija i civilnog sektora, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, u objavi na platformi X, naveo da pozdravlja proaktivan pristup nevladinog sektora u praćenju izbornog procesa.

Milatović je kazao da ih ohrabruje da nastave da neselektivno sprovode takve aktivnosti.

“Svakodnevni primjeri funkcionerske kampanje i “velje” zloupotrebe državnih resursa od izvršne vlasti zavređuju pažnju nadležnih institucija i civilnog sektora”, naveo je Milatović.

On je pozvao građane i građanke da iskoriste biračko pravo i glasaju za one za koje misle da će odgovorno i pošteno raditi za dobrobit svih.

