Milatović: Posvećeni smo izdvajanju dva odsto BDP-a za odbranu

Viljnus, (MINA) – Crna Gora je posvećena izdvanjaju dva odsto BDP za odbranu i ove godine će ostvariti taj cilj, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, prilikom dolaska na NATO samit, kazao da, kada je u pitanju izdvajanje za odbranu, dva odsto više nije cilj, nego minimum koji zemlje članice moraju da izdvoje.

“Crna Gora će ove godine ispuniti taj cilj. Mnoge druge članice nijesu došle do takvog cilja”, istakao je Milatović.

On je kazao da NATO nastavlja sa podrškom Ukrajini.

“Posvećeni smo Ukrajini i na taj način podižemo dijalog između NATO i Ukrajine na veći nivo. Očekujem i sveobuhvatan paket podrške u kojem će, naravno, Crna Gora učestvovati“, kazao je Milatović.

Kako je naveo, Samit se održava u izazovnim vremenima za evropsku bezbjednost.

„Ali NATO pokazuje jedinstvo, kredibilnost i relevantnost“, dodao je Milatović.

Na pitanje da li bi Crna Gora podržala članstvo Ukrajine u NATO, Milatović je odgovorio da očekuje da se, u okviru ovog Samita, dijalog NATO i Ukrajine podigne na veći nivo formiranjem savjeta

“Na taj način pružićemo dodatnu perspektivu Ukrajini kao budućoj NATO članici“, smatra Milatović.

On je rekao da će na samitu biti riječi i o situaciji na Zapadnom Balkanu, i da u tom kontekstu Crna Gora, kao punopravna članica Alijanse, ima ulogu dodatnog promovisanja mira i stabilnosti.

„Zabrinuti smo zbog situacije i tenzija na sjeveru Kosova. U potpunosti podržavamo deeskalaciju sukoba i dijalog između Beograda i Prištine u okviru platforme koju je trenutno predstavila Evropska unija“, kazao je Milatović.

On je dodao da se nada da će uskoro u potpunosti doći do rješenja na korist i Beograda i Prištine.

Milatović je kazao da su sve članice NATO-a srećne zbog članstva Finske u Alijansi, ali i dobre vijesti da je postignut dogovor o nastavku procesa ratifikacije za ulazak Švedske u NATO.

