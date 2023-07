Milatović počeo zvaničnu posjetu Srbiji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeo je zvaničnu dvodnevnu posjetu Beogradu, a na aerodromu „Nikola Tesla“ dočekao ga je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

U čast posjete Milatovića, Ambasada Crne Gore prirediće večeras svečani prijem u Crnogorskoj kući u Beogradu.

Kako je saopšteno, Milatović će se sjutra, uz ceremonijalni doček ispred Palate Srbija, sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a nakon toga i sa predsjednikom Narodne skupštine Vladimirom Orlićem.

„Predviđeno je da Milatović u okviru posjete položi vijenac na Spomenik neznanom junaku na Avali uz vojne počasti, kao i da položi cvijeće ispred Osnovne škole „Vladislav Ribnikar““, kaže se u saopštenju.

Iz službe za informisanje predsjednika naveli su da posjeta Milatovića Srbiji dolazi nakon posjeta Briselu i institucijama Evropske Unije i NATO-a, a sa ciljem jačanja političkih i ekonomskih odnosa dvije države i unapređenja regionalne saradnje.

