Milatović: Parlamentarna većina okupljena zbog fotelja

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina okupljena je zbog fotelja, a na teret građana, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, ukazao na to da Vlada ima 32 člana, sedam potpredsjednika koji imaju 35 savjetnika i 54 državna sekretara.

Skupština, kako je naveo, ima četiri potpredsjednika i osam savjetnika potpredsjednika.

“Nema dileme da je parlamentarna većina okupljena zbog fotelja, a sve na teret građana”, kazao je Milatović.

On je naglasio da je preko 140 najviših državnih funkcionera samo u Vladi i Skupštini.

“Građani Crne Gore koji su htjeli promjene nijesu glasali za ovo”, poručio je Milatović.

