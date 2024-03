Milatović: Otvoreno novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Holandije

Podgorica, (MINA) – Istorijskom posjetom na visokom nivou otvoreno je novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Holandije, poručeno je u razgovoru crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića sa holandskim kraljem Viljemom Aleksanderom.

Milatović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sa Aleksanderom sastao jutros u kraljevskoj palati u Hagu, čime je otpočeo radnu posjetu Holandiji.

„U otvorenom i srdačnom razgovoru potvrđeno je snažno prijateljstvo i istaknut značaj prve posjete na ovako visokom nivou kojom je otvoreno novo poglavlje u odnosima dvije države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović holandskog kralja upoznao sa aktuelnim prilikama u zemlji, ukazao na najvažnije vanjskopolitičke prioritete države i pozvao ga da posjeti Crnu Goru.

Iz kabineta Milatovića rekli su da se on, tokom boravka u Hagu, sastao i sa premijerom Markom Ruteom i da su na sastanku konstatovani odlični i saveznički međudržavni odnosi.

Milatović je ukazao na značaj podrške Holandije evropskom putu Crne Gore.

On je naveo da očekuje da će Crna Gora, kao lider u pregovaračkom procesu, do 2028. godine postati punopravna članica Evropske unije (EU).

Milatović je ukazao na rezultate koje je Crna Gora ostvarila na polju jačanja vladavine prava i nezavisnosti institucija što, kako je rekao, pokazuje spremnost države da napravi značajne korake u cilju ubrzanja evropskog integracionog procesa.

„Takođe, na sastanku je naglašena važnost intenzivne saradnje koju Crna Gora i Holandija ostvaraju u okviru NATO-a u uslovima važnim za širu, globalnu bezbjednost“, navodi se u saopštenju.

Milatović je poručio da evroatlantska orijentacija zemalja Zapadnog Balkana mora biti sačuvana i dodatno ohrabrena, imajući u vidu da je to ključni preduslov dugoročne stabilnosti i prosperiteta regiona.

Rute je, kako je saopšteno, pohvalio napredak koji je Crna Gora postigla u procesu evropskih integracija.

On je ponovio da Holandija ostaje snažan partner Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u EU.

„Obostrano je iskazan interes za unaprjeđenje ekonomske saradnje, naročito u energetskom sektoru i turizmu, a kao preduslov je navedena bolja avio povezanost, što će biti tema budućih razgovora predstavnika dvije zemlje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, tokom posjete Holandiji, Milatović sastao sa predsjednikom Senata Janom Antonijem Brujinom, predsjednikom Predstavničkog doma Martinom Bozmom, članovima Odbora za vanjsku politiku i EU, kao i sa predstavnicima holandske privrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS