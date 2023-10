Milatović: Optimista sam da će Spajićeva vlada biti izglasana

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je optimista da će mandatar Milojko Spajić uspjeti da u Ustavom propisanom roku predloži novu vladu Skupštini i da će ta vlada biti izglasana.

Milatović je to rekao za „Politiku”, odgovarajući na pitanje da li će, ukoliko Spajić ne uspije da formira vladu, ponuditi mandat nekom drugom, ili će se ići na izbore, i šta će to značiti za Crnu Goru.

On je naveo da je uvijek ponavljao, i da iza toga vrlo snažno stoji, da bi ta vlada morala da bude politički stabilna kako bi odgovorila na brojne izazove s kojima se trenutno društvo suočava.

„A, prije svega, na one koji se tiču reforme našeg pravosuđa, koja je, kao što znate, neophodna kako bismo snažnije zakoračili dalje na našem evropskom putu“, dodao je Milatović.

On je kazao da su rokovi vrlo jasni i Ustavom propisani.

„Ukoliko vlada ne bude napravljena po isteku 90 dana od trenutka kad je mandat prvi put dat, naravno da ću poštovati Ustav i opet u Ustavom predviđenom roku raspisati nove parlamentarne izbore”, rekao je Milatović.

Na pitanje da li bi eventualni novi izbori značili veću nestabilnost u Crnoj Gori, ili možda povratak prethodne vlasti, on je odgovorio da o tome još ne treba razmišljati.

Kako je naveo Milatović, o tome će se razmišljati ukoliko se to i desi.

„Mislim da za sada treba u potpunosti biti posvećen formiranju vlade i mislim da Spajić, kao što sam već rekao, treba da negdje nauči iz grešaka koje je napravio u prethodnom periodu da ih ne bi ponovio u periodu koji mu je ostao kako bi ipak predložio novu vladu”, ocijenio je Milatović.

On je kazao da Spajić kao mandatar trenutno ima najveću odgovornost, da zapravo ima lak posao, jer je kao mandatar imao mnogo opcija za sastavljanje vladajuće koalicije i da je Crna Gora mogla da dobije vladu i prije mjesec.

„Sve kreće s vrha. I dalje verujem da Spajić ima političke sposobnosti da predloži vladu koja će uspjeti da odgovori svim izazovima, koji nijesu mali, ali su lako rješivi ukoliko postoji jasna politička vizija”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je tek 2020. godine prvi put demokratski smijenila vlast, i danas je jedno slobodnije i bogatije društvo.

„Sa 500 EUR neto prosječne plate prije tri godine sada se stiglo do 800 EUR, minimalna penzija porasla je sa 140 na 300 EUR, sva djeca imaju besplatne udžbenike, opet postoje dječji dodaci“, kazao je Milatović.

On je naveo da je napravljen istorijski iskorak u kontekstu ekonomske situacije, a poboljšana je i demokratska praksa.

Milatović je, govoreći o evropskom putu Crne Gore, rekao da nije izgubio elan i da i dalje vjeruje u priču o učlanjenju Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

On je kazao da je 2028. godina kada bi Crna Gora mogla i kada bi trebalo da uđe u EU.

Milatović je dodao da je u prethodne tri godine urađeno mnogo tehničkih, ali i suštinskih stvari, od kojih su možda i najteže – promjena vlasti na izborima, a onda i reforma pravosuđa.

Procesuirani su, kako je naveo, mnogi ljudi iz pravosuđa, uključujući predsjednicu Vrhovnog suda i nekadašnjeg predsjednika Privrednog suda, kao i mnogi iz tužilaštva.

„Sve ovo dovelo je do toga da smo te loše karike uklonili iz pravosuđa. I to je suštinski veliki korak ka tome da Crna Gora postane zemlja u kojoj vladaju pravo i pravda”, naveo je Milatović.

Upitan o poziciji Crne Gore u regionu i odnosima sa Srbijom, on je kazao da je „bilo ljudi, prije svega iz prethodnog režima, koji su znali da za loše vremenske prilike optuže Srbiju”.

Milatović je dodao da je za Crnu Goru, koja je mala zemlja, vrlo važno da ima dobre odnose u regionu, a Srbija je najveća ekonomija regiona.

„Moj odlazak u Beograd bio je i namjera da revitalizujemo naše odnose. I u Beogradu i u Zagrebu sam rekao – Crna Gora je zaista srećna kad postoji napredak i u Srbiji i u drugim zemljama regije, jer se on automatski prelije i na Crnu Goru, to je prirodno”, naveo je Milatović.

On je kazao da politika opstrukcija nije njegova politika.

„Učlanjenje Crne Gore u EU bio bi nevjerovatno snažan signal drugim zemljama u regionu da je proširenje živo i da je moguće. I ubrzalo bi reformske zahvate i u drugim zemljama regiona”, rekao je Milatović.

