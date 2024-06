Milatović: Nastaviti sa reformama kako bi postali članica EU do 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da nastavi sa sprovođenjem reformi i ispunjavanjem zadataka iz evropske agende kako bi do 2028. godine postala punopravna članica Evropske unije (EU), rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović učestvuje na Mirovnom samitu za Ukrajinu, koji se održava u Švajcarskoj.

On je na platformi X naveo da je imao srdačan susret sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

„Potrebno je nastaviti sa sprovođenjem reformi i ispunjavanjem zadataka iz evropske agende, kako bi unaprijedili kvalitet života naših građana, a Crna Gora do 2028. godine postala punopravna članica EU“, poručio je Milatović.

On je kazao da je učešće na Samitu iskoristio da na marginama događaja razgovara sa brojnim regionalnim i svjetskim zvaničnicima, afirmišući doprinos koji Crna Gora daje politikama stabilnosti i međusobnog razumijevanja.

„Kao predsjednik Crne Gore, ponosan sam na činjenicu da je naša država, u međunarodnim odnosima, percipirana kao kredibilan partner čija budućnost je neupitno vezana za skoro članstvo u EU“, kazao je Milatović.

On je poručio da ruka prijateljstva i saradnje ostaje ispružena prema svim prijateljima Crne Gore.

