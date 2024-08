Milatović na GLOBSEC forumu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće naredna dva dana u Pragu, gdje će učestvovati na GLOBSEC forumu 2024, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Navodi se da će Milatović, tokom učešća na forumu, govoriti na panelu na temu kako Zapadni Balkan može iskoristiti trenutak da ubrza integracioni proces ka Evropskoj uniji.

„Na marginama Foruma Milatović će se sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i novim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Aleksanderom Kasanofom“, najavili su iz kabineta predsjednika.

Navodi se da GLOBSEC forum, jedna od najistaknutijih evropskih platformi za dijalog, ima za cilj da ukaže na rastući značaj centralne i istočne Evrope u globalnoj bezbjednosti.

Ovogodišnji forum će, kako je saopšteno, okupiti više od 1,5 hiljada učesnika iz preko 70 zemalja svijeta.

