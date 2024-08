Milatović: Mislima smo uz porodice i prijatelje stradalih na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se sa tugom i pijetetom sjeća žrtava nezapamćenog zločina na Cetinju, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da su dvije godine od kada je Crna Gora zanijemila od bola i nevjerice, nakon nezapamćenog zločina na Cetinju, u kome je život izgubilo deset, a ranjeno šest osoba.

“Danas se sa tugom i pijetetom sjećamo žrtava, među kojima je i dvoje djece, uz jednu misao – da se nikada više ništa slično ne dogodi”, kazao je Milatović.

On je rekao da je dan žalosti u Prijestonici, dan žalosti za Crnu Goru.

“Zato sam naložio da se zastava na rezidenciji Predsjednika na Cetinju spusti na pola koplja. Mislima smo uz porodice i prijatelje stradalih i građanke i građane Cetinja”, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS