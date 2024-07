Milatović: Jačanje institucija neophodno za odbranu demokratije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se danas suočava sa izazovima iznutra i spolja, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je neophodno ojačati institucije, kako bi se odbranila demokratija u državi.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom, kopredsjedavao panelom “Odbrana i osiguravanje demokratije”, koji je održan u okviru Samita Evropske političke zajednice.

Navodi se da je Crnoj Gori prvi put ukazana čast da predvodi jedan od panela na tom važnom političkom događaju.

Milatović je u obraćanju istakao da su principi demokratije, koji su donijeli prosperitet, mir i pravdu, ugroženi iz brojnih pravaca, i da je dužnost lidera i državnika da odlučno stanu u odbranu tih principa.

On je, kako se dodaje, naglasio da demokratija nije samo sistem upravljanja, već odraz kolektivnih vrijednosti, koje demonstriraju posvećenost ljudskim pravima i vladavini zakona.

Milatović je kazao da se Crna Gora danas suočava sa izazovima iznutra i spolja.

On je naveo da se na unutrašnjem planu vidi porast ekonomskog populizma, nacionalizma, eroziju povjerenja u javne institucije i širenje dezinformacija.

“Dok istovremeno, nailazimo na geopolitičke manevre koji nastoje da potkopaju naše demokratske institucije”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, neophodno je ojačati institucije, kako bi se odbranila demokratija u Crnoj Gori.

Milatović je poručio da su nezavisno pravosuđe, slobodan i pošten izborni proces i budno građansko društvo, kamen temeljac zdrave demokratije.

On je, kako je saopšteno, naglasio da Vlada mora dati prioritet jasnim i istinitim informacijama, i da je za efikasnu borbu protiv dezinformacija najvažniji uslov da same vlade ne proizvode dezinformacije.

Milatović je ukazao da obrazovanje igra ključnu ulogu u tom procesu.

On je rekao da mladi ljudi u Crnoj Gori moraju biti opremljeni znanjem i vještinama da se snalaze u složenosti savremenog svijeta i podržavaju demokratske vrijednosti.

Milatović je naveo da integracija građanskog vaspitanja i medijske pismenosti u crnogorski obrazovni program, za koje se zalaže od početka svog političkog djelovanja, predstavlja važan korak u očuvanju demokratije u Crnoj Gori.

On je poručio i da Crna Gora, kao ponosna članica međunarodne zajednice, ostaje posvećena radu sa saveznicima na očuvanju kolektivne bezbjednosti, koja će poboljšati otpornost na spoljne prijetnje.

Milatović je, kako je saopšteno, ocijenio da sajber bezbjednost mora biti glavni prioritet.

“I da nam je potrebna snažna odbrana da zaštitimo kritičnu infrastrukturu, izborne sisteme i podatke građana od zlonamjernih aktera”, dodao je Milatović.

On je podsjetio da borba za demokratiju nikada nije završena, već da zahtijeva stalnu pažnju i posvećenost, ali da se zajedničkim radom može osigurati da demokratija napreduje, vodeći ka svjetlijoj, pravednijoj i mirnijoj budućnosti svih građana.

