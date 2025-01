Milatović izrazio saučešće porodicama stradalih u požarima u Los Anđelesu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izrazio je saučešće porodicama stradalih u požarima u Los Anđelesu dodajući da se nada da će vatrogasci i spasilačke ekipe uskoro staviti požare pod kontrolu i zaustaviti dalju štetu.

Milatović je u objavi na platformi X naveo da je duboko uznemiren razornim prizorima šumskih požara u Los Anđelesu.

„U ime građana Crne Gore izražavam iskreno saučešće porodicama nastradalih. Naše misli su sa svima koji su pogođeni ovom katastrofom”, kazao je Milatović.

On je dodao da se nada da će vatrogasci i spasilačke ekipe uskoro staviti požare pod kontrolu i zaustaviti dalju štetu.

U više požara koji su zahvatili Los Anđeles poginulo je najmanje 11 ljudi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS