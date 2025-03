Milatović: Islam neodvojivi dio crnogorskog kulturnog nasljeđa

Podgorica, (MINA) – Islam je neodvojivi dio bogatog crnogorskog tradicionalnog i kulturnog nasljeđa, čije vrijednosti treba njegovati i afirmisati, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je večeras prisustvovao iftaru koji je organizovala ambasada Turske.

Milatović je, na mreži X, naveo da sveti mjesec Ramazan donosi sa sobom milost i duhovne darove muslimanima širom svijeta, ujedno svjedočeći o upečatljivom mjestu islama u religijskoj riznici svijeta u kome živimo.

“Za crnogorsko društvo islam je neodvojivi dio bogatog tradicionalnog i kulturnog nasljeđa, sa kojim se ponosimo i čije vrijednosti smo dužni da njegujemo i afirmišemo”, istakao je Milatović.

On je kazao da večerašnji iftar nosi radost velikog praznika, te da je mjesto okupljanja sa kojeg se šalje poruka međusobnog uvažavanja Crne Gore i Turske.

“Neka mjesec Ramazana bude ispunjen ljubavlju, zajedništvom i praštanjem”, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS