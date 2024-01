Milatović: Holokaust duboka rana u ljudskoj istoriji

Podgorica, (MINA) – Holokaust ostaje duboka rana u ljudskoj istoriji, koja podsjeća na posljedice koje su se dogodile kada su predrasude i govor mržnje postali politika, a diskriminacija dovela do sistematskog uništavanja nevinih života, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

„Danas, kada se širom svijeta obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, odajem počast svim nevinim žrtvama nacističkog režima čiji su životi bili obilježeni nezamislivom patnjom i strahotama“, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je rekao da Holokaust ostaje duboka rana u ljudskoj istoriji.

Ona, kako je naveo, podsjeća na posljedice koje su se dogodile kada su predrasude i govor mržnje postali politika, a diskriminacija dovela do sistematskog uništavanja nevinih života Jevreja, Roma, osoba sa invaliditetom, političkih neistomišljenika i ljudi koji su pripadali različitim etničkim, vjerskim i političkim grupama.

„Njihova patnja i stradanje nas obavezuju da se borimo protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja i da gradimo svijet u kojem će svaka osoba biti poštovana i cijenjena, bez obzira na razlike koje nas čine jedinstvenim“, istakao je Milatović.

Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, kako je rekao, podsjeća i na važnost obrazovanja o prošlosti kako bi iz nje mogli učiti i graditi bolju budućnost.

Milatović je kazao da je Holokaust trajni podsjetnik na opasnosti koje proizlaze iz širenja mržnje i netrpeljivosti.

„Naša je odgovornost, kao društva, osigurati da se tragedije poput te nikada više ne ponove. Neka nam ovo sjećanje bude motivacija da neprekidno radimo na izgradnji pravednijeg, tolerantnijeg i humanijeg društva“, naveo je Milatović.

