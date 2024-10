Milatović: Država dužna da stvori sigurno okruženje za djecu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je na sve društvene činioce da odmah djeluju povodom učestalih slučajeva vršnjačkog nasilja u školama i naglasio da je država dužna da stvori sigurno okruženje za djecu.

Milatović je na mreži X objavio da učestali slučajevi vršnjačkog nasilja u školama duboko pogađaju crnogorsko društvo i bude zabrinutost za sigurnost djece.

On je poručio da je vrijeme da se svi, od roditelja, nastavnika, do donosilaca odluka, ozbiljno suoče sa tim rastućim problemom.

„Apelujem na sve društvene činioce da preuzmu odgovornost i djeluju odmah. Naša djeca zaslužuju sigurnost, podršku i zaštitu, a porodice koje se suočavaju s ovim izazovima ne smijemo ostaviti same“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, potrebne su hitne mjere u oblasti prevencije, edukacije i suzbijanja vršnjačkog nasilja.

„Pooštravanje kazni za maloljetničku delinkvenciju i vršnjačko nasilje, kao i uvođenje školskog policajca, samo su neke od mjera koje je potrebno hitno razmotriti. Država je dužna da stvori sigurno okruženje za našu djecu“, istakao je Milatović.

