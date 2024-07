Milatović: Crna Gora žrtva političke trgovine i neodgovornosti Spajića

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je danas žrtva najprimitivnije političke trgovine i neodgovornosti koju premijer Milojko Spajić u kontinuitetu demonstrira prema vođenju države, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće danas o predlogu za rekonstrukciju Vlade.

“Baš kad smo mislili da nas više ništa ne može iznenaditi danas svjedočimo još jednoj prevari i vrijeđanju zdravog razuma građana. Danas je Crna Gora žrtva najprimitivnije političke trgovine i neodgovornosti koju premijer u kontinuitetu demonstrira prema vođenju države”, naveo je Milatović.

Kako je kazao, nakon što je građanima postalo jasno da je iznevjerena ideja promjena, nastavlja se devastacija političkog života i demokratskih procesa.

“Netransparentnost, neprincipijelnost, partitokratija, urušavanje institucija i trgovina državnim interesima vrhunac dostižu izglasavanjem najglomaznije Vlade u istoriji Crne Gore, čiji je cilj zaštita pojedinačnih interesa, a ne boljitak našeg društva i evropski put države”, naveo je Milatović na mreži X.

Kako je rekao, ne samo da građani neće dobiti ono što im je obećano poput uvećanja zarada za 25 odsto, meritokratiju, vladavinu prava i drugačije djelovanje od onog u prošlosti, već će višestruko platiti sve dok se i poslednji partijski funkcioner ne “namiri”.

“Pred svim društvenim akterima u Crnoj Gori je borba za pristojnu i pravednu državu, istinski građansku i evropsku zemlju, u kojoj će uspjeh svakog pojedinca zavisiti isključivo od njegovih kompetencija i postignutih rezultata”, kazao je Milatović.

