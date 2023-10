Milatović: Crna Gora želi da iskoristi aktuelni geopolitički momenat

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi da iskoristi aktuelni geopolitički momenat, imajući u vidu da Evropska unija (EU) počinje mnogo aktivnije da radi na procesu proširenja, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, u okviru samita Evropske političke zajednice u Granadi, učestvovao na plenarnom zasijedanju, kao i na okruglom stolu na temu “Multilateralizam uključujući bezbjednosna i geostrateška pitanja”.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je u okviru samita predstavio Zajedničku platformu za Crnu Goru u EU, čiji je primarni cilj zajedničko djelovanje svih političkih aktera na ubrzanju procesa pridruživanja zemlje Uniji.

“Vrlo smo svjesni nedavne procjene predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i mnogih drugih evropskih lidera, koji su prenijeli jasnu poruku o proširenju EU“, kazao je Milatović na okruglom stolu.

On je rekao da je jasno da EU počinje mnogo aktivnije da radi na procesu proširenja.

„Imajući to u vidu, Crna Gora želi da iskoristi aktuelni geopolitički momenat. Pridruživanje Crne Gore EU bila bi priča mnogo veća od same Crne Gore“, istakao je Milatović.

To bi, kako je naveo, pružilo snažan pozitivan signal svim drugim zemljama koje teže prijemu u EU da je proces pridruživanja živ i moguć.

Milatović je kazao da je Crna Gora postala zemlja kandidat za ulazak u EU 2010. godine i da je u međuvremenu najviše napredovala u procesu pridruživanja, kontinuirano se usklađujući sa Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je time demonstrirala posvećenost evropskim vrijednostima.

Milatović je rekao da je tempo demokratskih i ekonomskih reformi, u posljednje tri godine od promjene vlade, bio bez presedana.

„Danas smo i ekonomski najnaprednija zemlja među kandidatima, a euro koristimo kao valutu još od uvođenja u evropski monetarni sistem”, kazao je Milatović.

Crna Gora, kako je naveo, od 2017. godine, kada je postala članica NATO-a, igra važnu ulogu u očuvanju bezbjednosti Zapadnog Balkana i demonstrira povećani kredibilitet unutar članstva u Alijansi, aktivno doprinoseći široj evropskoj bezbjednosti uz prisustvo crnogorskih vojnika u Letoniji, Bugarskoj i na Kosovu.

Milatović je poručio da povećana geopolitička neizvjesnost, izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu, i neželjeni posljednji događaji na Zapadnom Balkanu, čine da multilateralizam i konstruktivna saradnja sa tradicionalnim saveznicima i partnerima širom svijeta ostaju snažno sredstvo u rješavanju svih novih izazova i podsticanju međunarodnog poretka zasnovanog na vladavini prava.

