Milatović: Crna Gora može učiti na istorijskom primjeru Andrijevice

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može da uči na istorijskom primjeru Andrijevice iz 17. jula 1941. godine, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je predsjedniku Opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, predsjedniku Skupštine opštine (SO) Mladenu Đukiću, odbornicima i građanima Andrijevice čestitao 17. jul, Dan opštine.

“Postoje opštine koje su površinom male, ali su oduvijek kroz istoriju bile velike. Takva je i Andrijevica i zato danas obilježavamo 17. jul, dan kada je na Crvenim prlima u tom gradu pukla prva ustanička puška”, rekao je Milatović.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, naveo da je prije 82 godine narod Andrijevice podigao ustanak protiv fašizma, kao i da je iz te opštine krenula luča borbe za slobodu Vasojevića i sjevera Crne Gore, ali i šire.

Prema riječima Milatovića, osjećaj slobode i vjera da je svakog tiranina bio moguće pobijediti, tog dana su pokrenuli brojne hrabre građane Andrijevice i okolnih sela.

“Danas potomcima slavnih heroja i svim građanima Andrijevice upućujem srdačne čestitke za Dan opštine, sa željom da žive u miru, blagostanju i slozi” kazao je Milatović.

On je rekao da vjeruje da su pred Andrijevicom bolji dani, i da će izgradnjom auto-puta ta opština postati mjesto gdje se vraća, gdje ima dovoljno posla i gdje se živi i uživa u blagodetima koje je priroda dala Andrijevici.

Milatović je kazao da su Vasojevići iz doline Lima oduvijek davali intelektualce koji su bili pokretačka snaga ne samo tog kraja, već cijelog društva.

“Zato s ponosom treba da se sjećamo naše slavne istorije, jer cijela Crna Gora može učiti na istorijskom primjeru Andrijevice iz 17. jula 1941”, zaključuje se u čestitki Milatovića.

