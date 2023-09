Milatović: Cijenimo podršku Hrvatske na našem EU putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima snažnu i nedvosmislenu podršku Hrvatske da postane prva naredna članica Evropske unije (EU), rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u Zagrebu.

Milatović, koji boravi u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, razgovarao je sa hrvatskim kolegom Zoranom Milanovićem.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, rekao da je riječ o prvoj zvaničnoj posjeti zemlji članici EU i da su dobrosusjedski i saveznički odnosi dvije države u okviru NATO-a odlična platforma za dalji podsticaj međusobne saradnje i podršku Hrvatske ubrzanju evropskih integracija Crne Gore.

„Veoma cijenimo podršku koju nam Hrvatska kontinuirano pruža kako bismo ubrzali naš evropski put”, rekao je Milatović.

On je poručio da Crna Gora ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji kao jednom od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta.

“Znamo da imamo snažnu i nedvosmislenu podršku Hrvatske da Crna Gora postane prva naredna članica evropske porodice“, kazao je Milatović.

On je naglasio je da se intenzivna saradnja u brojnim oblastima od zajedničkog interesa treba ojačati, posebno u oblasti ekonomije.

Milatović je rekao da očekuje skoro potpisivanje više memoranduma o saradnji između dvije države i održavanje zajedničke sjednice dvije Vlade, kako bi se dalje unaprijedili odnosi u oblastima od zajedničkog interesa, na korist privrede i građana.

Prema njegovim riječima, hrvatska nacionalna manjina u Crnoj Gori i crnogorska nacionalna manjina u Hrvatskoj daju veliki doprinos multietničkom i multikulturalnom skladu dvije zemlje.

“Raduje me što, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, hrvatska zajednica ima svog predstavnika u parlamentu”, kazao je Milatović.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku dva zvaničnika vođen je iskren i otvoren razgovor u dijelu otvorenih pitanja između država koja već decenijama opterećuju njihove odnose.

„Ja sam ta pitanja naslijedio od svojih prethodnika i učiniću sve da se zatvore tokom mog mandata i prije učlanjenja Crne Gore u EU. Ta pitanja su u nadležnosti dvije Vlade i želim da kao predsjednik ohrabrim nastavak dijaloga u cilju iznalaženja održivih rješenja”, rekao je Milatović.

On je kazao da ta pitanja ne smiju opterećivati naredne generacije.

“Smatram našom dužnošću i obavezom da ih oslobodimo tereta prošlosti i omogućimo im da njeguju dobrosusjedske odnose, regionalnu stabilnost i zajedničke evropske vrijednosti“, zaključio je Milatović.

Milatović je rekao da Crna Gora i Hrvatska imaju odlične i prijateljske odnose.

“To potvrđuju i učestali susreti na najvišem nivou. Koristim ovu priliku da zahvalim predsjedniku Milanoviću na pozivu i srdačnoj dobrodošlici i da mu uputim poziv za uzvratnu posjetu Crnoj Gori tokom naredne godine“, kazao je Milatović.

