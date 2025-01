Milatović čestitao Trampu stupanje na dužnost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je stupanje na dužnost predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldu Trampu.

Milatović je u čestitki naveo da preuzimanje te odgovorne dužnosti dolazi u važnom trenutku, kada se međunarodna zajednica suočava sa brojnim izazovima.

„Uvjeren sam da će SAD, sa Vama na čelu nastaviti da budu promoter mira i stabilnosti i važan faktor u rješavanju pitanja od globalnog značaja”, kazao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora i SAD nijesu samo viševjekovni prijatelji, već i saveznici u okviru NATO-a.

„Nastavićemo da pružamo doprinos kolektivnoj i regionalnoj stabilnosti. Podrška SAD u pogledu evropske integracije država Zapadnog Balkana ostaje ključna za stabilnost kako regiona, tako i šire”, naveo je Milatović.

On je rekao da je zadovoljan ukupnom saradnjom Crne Gore i SAD, kao i zbog nedavno pokrenutog Drugog ekonomskog dijaloga koji, kako je naveo, predstavlja odraz međusobne posvećenosti i primjer uspješne saradnje.

„Sa uvjerenjem da će tokom Vašeg mandata odnosi između Crne Gore i SAD biti ojačani uspostavljanjem Strateškog partnerstva, molim Vas da primite izraze mog najvišeg uvažavanja i srdačne pozdrave”, kaže se u čestitki Milatovića.

