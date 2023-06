Milatović čestitao Micotakisu pobjedu na izborima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović čestitao je Kirjakosu Micotakisu pobjedu na parlamentarnim izborima u Grčkoj.

Micotakis je danas položio zakletvu za premijera, nakon što je od predsjednice Grčke Katerine Sakelaropulu dobio novi mandat za formiranje vlade.

“Čestitam Micotakisu pobjedu na izborima i novi mandat premijera uz iskrene želje da svoje političko djelovanje nastavi u smjeru prosperiteta građana Grčke”, naveo je Milatović na Tviteru /Twtitter/.

On je kazao da se raduje zajedničkom radu na dodatnoj izgradnji prijateljskih odnosa Crne Gore i Grčke.

“Kao i na podršci Grčke na našem evropskom putu”, dodao je Milatović.

