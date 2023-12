Milatović: Božićni dani neka nas podsjete na neprolazne vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Božićni dani treba da podsjete na neprolazne vrijednosti tolerancije i međusobnog poštovanja, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i čestitao praznik Hristovog rođenja svim građanima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru.

On je poželio da Badnji dan i predstojeći najradosniji hrišćanski praznik – Božić, unesu mir u sva srca, i da oni koji slave blage dane provedu u radosti i ljubavi sa najbližima.

„Božićni dani neka nas podsjete na neprolazne vrijednosti tolerancije i međusobnog poštovanja, kako bismo nastavili da njegujemo i unaprjeđujemo naš sveukupni društveni i međuvjerski sklad“, poručio je Milatović na društvenoj mreži X.

