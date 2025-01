Mikijelj: Jovanović da preispita postupke, pružam ruku pomirenja

Podgorica, (MINA) – Lider koalicije “Za budućnost Budve” Mladen Mikijelj pozvao je nosioca liste “Budva naš grad” Nikolu Jovanovića da preispita svoje postupke i, kako je kazao, vrati se osnovnim principima poštovanja izborne volje građana Budve.

Mikijelj, u objavi na Fejsbuku /Facebook/, naveo da Demokratska partija socijalista (DPS) i Socijaldemokratska partija (SDP) žele da ih vrate u prošlost.

“Organizovane kriminalne grupe DPS i SDP žele da nas vrate u prošlost, u mrak i u vrijeme mržnje i ogromne korupcije”, rekao je Mikijelj.

On je poručio da to ne smiju da dopuste.

“Pozivam Jovanovića, ali prije svega one poštene i časne, prijatelje, kumove i nekadašnje saborce iz grupe građana “Budva, naš grad”, da ozbiljno preispitaju svoje postupke i vrate se osnovnim principima poštovanja izborne volje građana Budve”, rekao je Mikijelj.

On je pozvao Jovanovića da preuzme odgovornost za svoja djela i da se, kako je kazao, odmah vrati na pravi put.

“Put koji vodi ka ozdravljenju Budve umjesto ovoga koji nas vraća u doba propasti i haosa”, dodao je Mikijelj.

On je rekao da Jovanović učešće u formiranju vlasti sa DPS-om i SDP-om ne može da pravda nikakvim okolnostima.

“Takva odluka bi bila jasan znak prevare prema građanima Budve, koji su mu ukazali povjerenje”, rekao je Mikijelj.

On je kazao da zna da se Jovanović prije dva dana dogovorio sa šefovima DPS-a i SDP-a.

“I da je, nažalost, “jeftino prodao” sav svoj politički rad iz prošlosti, ali i imena i prezimena ljudi koji su se čitav život borili protiv nepravde, kriminala i korupcije”, rekao je Mikijelj.

On je pozvao Jovanovića da ne bude ni Stevan Džaković, ni Darko Pajović.

“I zato sam spreman da mu pružim ruku, za šta vjerujem da imam podršku svih slobodnih građana Budve, kako bi se odupro i oslobodio uticaja narko miljea i kriminala”, rekao je Mikijelj.

On je kazao da, ako je Jovanoviću stalo do Budve i njenih građana, sada trenutak da se distancira od destruktivnih snaga.

“I hrabro se javno suprostavi bezbjednosno interesantnim osobama i kriminalnim strukturama. U toj borbi, neće biti sam”, rekao je Mikijelj.

Kako je dodao, svi zaslužuju drugu šansi.

“Naša ruka pomirenja je pružena, ali to ne znači da ćemo tolerisati nastavak prevare i manipulacije”, rekao je Mikijelj.

On je naveo da ljudi u Budvi zaslužuju poštene i odgovorne lidere, a ne političare koji su spremni da, kako je rekao, prodaju svoju dušu za ličnu korist.

“Ne zaboravite, budućnost Budve zavisi od naših odluka danas koje uvijek moraju biti zasnovane na časti, dostojanstvu i moralu”, rekao je Mikijelj.

