Melson: Posvećenost Crne Gore reformama jasna

Podgorica, (MINA) – Crna Gora napreduje, a posvećenost države reformama je jasna, ocijenila je nerezidentna ambasadorka Norveške Kristin Melsom na sastanku sa ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Melson je kazala da je Norveška, kao prijateljska država i saveznica, spremna da podrži Crnu Goru u ispunjavanju kriterijuma sa evropske agende.

Ona je, kako se navodi, ocijenila da Crna Gora napreduje i da je posvećenost reformama jasna.

Ivanović je kazao da su odnosi Crne Gore i Norveške dobri i prijateljski, kao i da postoji prostor za unapređenje saradnje u brojnim oblastima.

On je ukazao na napredak ostvaren na evropskom putu, dodajući da je ova godina ključna, kako za Crnu Goru, tako i za politiku proširenja uopšte.

“Crna Gora odlučno nastavlja sa reformama, sa ciljem što skorijeg zatvaranja jednog broja poglavlja, što bi bio dobar znak i za region i Evropsku uniju (EU)”, rekao je Ivanović.

U saopštenju se navodi da su Melson i Ivanović razgovarali i o aktuelnim globalnim izazovima i istakli važnost NATO-a.

“Kako u pogledu jačanja stabilnosti i bezbjednosti, tako i u kontekstu vrijednosti koje Aliansa predstavlja i afirmiše”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku ocijenjeno da, pored dobre bilateralne saradnje, postoje i intenzivni kontakti dvije države u okviru multilateralnih foruma.

“Na toj liniji, bilo je riječi o kandidaturi Crne Gore za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za period od 2026. do 2027. godine”, kaže se u saopštenju.

