Meken: Jačanje dijaloga poruka političke zrelosti društva

Podgorica, (MINA) – Dijalog vlasti sa opozicijom, nevladinim sektorom i predstavnicima manjinskih naroda oko sprovođenja popisa stanovništva poruka je političke zrelosti društva, ocijenila je britanska ambasadorka Don Meken na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je danas sa Meken razgovarao o mogućnostima jačanja bilateralne saradnje, ali i u pogledu realizacije programa rada 44. Vlade.

On je upoznao Meken sa aktivnostima na pripremi predstojećeg popisa i kazao da je cilj Vlade da proces bude transparentan i inkuluzivan, kao i da već sjutra nastavlja razgovore sa partnerima na tu temu.

“Meken je zahvalila premijeru na prijemu i istakla da je dijalog sa opozicijom, nevladinim sektorom i predstavnicima manjinskih naroda poruka političke zrelosti društva”, navodi se u saopštenju.

Ona je dodala da vjeruje da će to dati dobar impuls predstojećem, važnim procesima.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku ocijenjeno da je za sprovođenje reformske agende od ključne važnosti činjenica da parlament radi u punom kapacitetu, kao i da je podrška izvršne vlasti u tom kontekstu nesporna.

Jedan od najvažnijih zadataka u tom smislu, kako se navodi, predstavlja izbor vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i sedmog sudije Ustavnog suda.

Spajić je istakao da će Vlada dati punu i nedvosmislenu podršku radu tužilaštva.

„U prvom redu uslovi za rad zaposlenih, kao i njihova bezbjednost moraju se unaprijediti u najkraćem roku“ poručio je Spajić.

Sagovornici su, kako se navodi u saopštenju, razgovarali o aktuelnim prilikama i dogovorili nastavak saradnje u oblastima od obostranog interesa.

