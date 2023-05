Medoks: Nadam se da će izbori omogućiti uspostavljanje stabilne vlasti

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni izbori prilika su da se izbor sljedeće vlade vrati u ruke crnogorskih građana i ponovno postave društveni i politički narativi, kazala je britanska ambasadorka Karen Medoks.

Ona je, u emisiji Kontakt na Radio televiziji Nikšić, kazala da Velika Britanija kao NATO saveznik, želi da vidi Crnu Goru sa jakom i legitimnom vladom, otpornom na vanjsko miješanje koje nije od koristi.

“Nadam se da će izbori omogućiti uspostavljanje stabilne i otporne vlasti sa jasnim pravcem koji predstavlja volju većine građana“, kazala je Medoks.

Komentarišući glavne probleme i izazove sa kojima se Crna Gora trenutno suočava, ambasadorka je apostrofirala vladavinu prava.

“U moje tri godine ovdje, iznova prepoznajem da je glavni izazov Crne Gore neuspjeh u oblasti vladavine prava”, rekla je Medoks, ističući da su bez vladavine prava, funkcionalnog pravosuđa i sudskog sistema, životi ljudi, pa čak i njihova lična sigurnost, ugroženi.

Ona je kazala da, i pored brojnih izazova, vjeruje da Crna Gora ima kapacitet da postane dio EU jer ima veliku podršku građana toj ideji, a koji će vjerovatno glasati za vladu sa političkom voljom da to postigne.

Medoks je rekla da, sa skoro 80 odsto podrške građana članstvu u EU, vjeruje da Crna Gora ima svijetlu, evropsku budućnost.

“Tri godine koliko sam ovdje u Crnoj Gori su bile tri godine tranzicije, političkih tenzija i izazova. Ali pošto ste kroz to prošli, vaša zemlja je i dalje odlučno okrenuta Zapadu, možda sada malo mudrija u svojim političkim izazovima, a da li će tako i dalje biti vidjećemo nakon izbora“, poručila je Medoks.

