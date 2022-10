Medojević: Đurović da inicira sastanak lidera parlamentarnih stranaka

Podgorica, (MINA) – Pedsjednik Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević pozvao je predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović da inicira sastanak lidera parlamentarnih stranaka u cilju otvaranja dijaloga o pronalaženju rješenja za izlazak političke krize.

“Koristim ovu priliku da Vas pozovem da, u primjerenom roku, inicirate sastanak lidera parlamentarnih stranaka sa ciljem otvaranja dijaloga o pronalaženju mirnog i demokratskog rješenja duboke političke krize koja je paralisala institucije i blokirala političke procese u zemlji“, kazao je Medojević .

On je u otvorenom pismu upućenom Đurović naveo da je formiranje 42. i 43. Vlade, suprotno izbornoj volji građana i uobičajenim demokratskim principima, imalo izrazito negativne posljedice po stabilnost demokratije i institucija i ekonomski razvoj zemlje.

“Cijenim da su se stekli svi politički uslovi da se u Skupštini Crne Gore otvori dijalog između parlamentarnih stranaka, sa ciljem postizanja najšireg mogućeg konsenzusa oko rješenja ove krize koja prijeti destabilizaciji zemlje i zaustavljanju reformskih i integracionih procesa“, rekao je Medojević.

Kako je kazao, s obzirom na to da se ovakve krize legitimiteta najvažnijih institucija političkog sistema mogu demokratski i mirno riješiti isključivo na fer i poštenim izborima, dijalog bi trebalo voditi o preduslovima, vremenu održavanja, spajanja sa predsjedničkim izborima i pripremi tih izbora.

„I deblokadi rada Ustavnog suda, tužilaštva i pravosuđa izborom vrhovnog državnog tužioca, sudija Ustavnog suda i kompletiranjem Sudskog savjeta“, dodao je Medojević.

Prema njegovim riječima, kriza povjerenja između parlamentarnih stranaka sigurno će biti velika prepreka za pokretanje tog dijaloga.

„Ali cijenim da lideri parlamentarnih stranaka moraju, u uslovima teške političke i institucionalne krize, pokazati odgovornost za kanalisanje političkih procesa u pravcu snaženja demokratije i posvećenosti opštem dobru naših građana i države Crne Gore“, zaključio je Medojević u pismu.

