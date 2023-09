Medenica negirala krivicu

Podgorica, (MINA) – Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koju Specijalno državno tužilaštvo tereti da je dio kriminalne organizacije kojom je rukovodio njen sin Miloš Medenica, negirala je navode optužnice na današnjem suđenju u Višem sudu u Podgorici.

Medenica je, obraćajući se sudu, rekla da je spremna da umre za svog sina, prenosi Portal Vijesti.

Ona je kazala da se nalazi u centru odmazde od “nove političke elite”.

“Našla sam se u svim političkim govorima i programima političkih partija, a sve za rejting nove političke elite”, navela je Medenica iznoseći odbranu.

Vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je predlog advokatice Sonje Manojlović iz Beograda, kao i podgoričkih advokata Stefana Jovanovića, Nikole Ivanovića i Miloša Vuksanovića, koji su u srijedu tražili ukidanje pritvora Milošu Medenici, Vojinu Perunoviću, Marjanu Bevenji i Marku Vučiniću.

Vijeće je odbilo i predlog specijalnog tužioca Vukasa Radonjića da se spoji sudski postupak okrivljenoj sudiji Milici Vlahović Milosavljević i Vesni Medenici.

Odlukom vanraspravnog vijeća, ovaj predmet optužnice je razdvojen u odnosu na ostale optužnice odlukom u julu.

