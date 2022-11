Marović: Sporno je mijenjati Ustav zakonom

Podgorica, (MINA) – Usvajanje izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore sporno je sa aspekta same procedure i činjenice da se Ustav mijenja zakonom, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

“Mislim da je na neki način sporno mijenjati Ustav zakonom i da je to nešto što možda potencijalno i može donijeti određenu stabilnost, ali sa aspekta same procedure jeste sporno”, navela je Marović u emisiji Dobro jutro Crna Gora na Televiziji Crne Gore.

Ona je rekla da se sa aspekta evropskih integracija postavlja pitanje da li ove česte promjene vode ka dvotrećinskoj većini.

“Mislim da ne i da ovo samo na neki način spaja staru parlamentarnu većinu”, kazala je Marović, prenosi portal RTCG.

Na pitanje da li izmjene tog zakona mogu biti kočnica na putu ka Evropskoj uniji (EU), ona je odgovorila da takvi potezi nijesu korak ka dogovoru oko imenovanja u pravosuđu.

“Na prvom mjestu mora da postoji politički dijalog kako bi postigli potrebnu dvotrećinsku većinu, ili u drugom krugu podršku 49 poslanika, tako da mislim da ovo nije korak koji vodi ka toj većini, ali ostaje da vidimo”, poručila je Marović.

Ona je ocijenila da se bez napretka u oblasti vladavine prava i izbora nosilaca pravosudnih funkcija ne može napraviti odlučujući korak na putu ka pristupanju EU.

Marović je kazala da Crna Gora još nije članica EU zato što nije dostignut nivo reformi koji je potreban za članstvo.

Ona je podsjetila da pregovori traju deset godina i navela da bi, u odnosu na taj vremenski period, trebalo da je država bliže EU.

“Mi smo i dalje, što se tiče država Zapadnog Balkana najviše postigli u tom procesu, ali bez napretka u oblasti vladavine prava ne možemo napraviti odlučujući korak”, rekla je Marović.

Za Skupštinu, kako je kazala, nema opravdanja što ne može postići dogovor oko izbora nosilaca pravosudnih funkcija.

“Sve što je urađeno u procesu palo je u sjenku tog političkog dijela”, rekla je Marović i dodala da se bez imenovanja u pravosuđu ne može govoriti o završnom koraku na putu ka EU.

“Cijenim da sve političke partije imaju dio odgovornosti”, navela je Marović.

Prema njenim riječima, Crna Gora je i dalje je predvodnica pregovora sa EU, ali nakon deset godina pregovora, ta titula donekle gubi smisao.

Marović je kazala da je magla na beogradskom aerodromu bila jedini uzrok odgađanja posjete predsjednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Crnoj Gori.

Ona je rekla da to nije nikakva poruka Crnoj Gori, koja je i dalje predvodnica procesa EU integracija.

“Poruke da se zvaničnici EK ne srijeću sa zvaničnicima Vlade koja je u tehničkom mandatu – ovdje nije predsjednik u tehničkom mandatu, i sa druge strane predsjednica EK je znala i prije posjete kakva je situacija u Crnoj Gori i apsolutno nije bilo potrebe da to jutro saopštava bilo kakvu poruku, i to na taj način”, navela je Marović.

To je, kako je rekla, zaista bio splet okolnosti.

“Prvo magla ujutru, a poslije toga i odgođen let, nema tu nikakvih poruka, sve nam je precizno rečeno u izvještaju EK”, navela je Marović.

Ona je rekla da još nema zvanične informacije kada bi Fon der Lajen trebalo da stigne u Crnu Goru.

