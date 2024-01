Marković: Istrage ratnih zločina biće jedan od prioriteta u mom radu

Podgorica, (MINA) – Kandidat za vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorad Marković poručio je da će procesuiranje svih ratnih zločina biti njegovo lično, ali i strateško opredjeljenje Državnog tužilaštva, ukoliko bude izabran na tu funkciju.

On je kazao da je takvo opredjeljenje jasno istakao tokom konsultativnog saslušanja pred Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu i da niti jednom riječju nije ustvrdio da su za njega stari predmeti ratnih zločina završeni, već naprotiv.

Ta činjenica se, kako je dodao Marković, može lako provjeriti pregledom snimka konsultativnog saslušanja na YouTube kanalu Skupštine, od 17. januara.

„Povodom povećanog interesovanja javnosti u dijelu mojih stavova i planova kao kandidata za VDT u pogledu preispitivanja okončanih predmeta i novih postupaka za krivična djela ratnih zločina, ponavljam jasno iskazanu namjeru, predviđenu i Programom rada, da će procesuiranje svih ratnih zločina biti moje lično, ali i strateško opredjeljenje Državnog tužilaštva, ukoliko budem izabran“, naveo je Marković.

On je rekao da se, u cilju njegove lične diskreditacije, manipuliše sa informacijama o njegovom pokojnom ocu.

„Ukazujem da je moj pokojni otac za života pravosnažno oslobođen krivične odgovornosti u jednom predmetu ratnog zločina“, kazao je Marković.

To, kako je naveo, isključuje svaku mogućnost konflikta interesa.

„Nepostojanje konflikta interesa se zasniva na činjenici da je moj otac, nažalost, pokojni i da ponavljanje postupka u konkretnom predmetu ne bi se moglo odnositi na mog oca, jer je notorna činjenica da se protiv lica koja nijesu živa ne može voditi krivični postupak“, kazao je Marković.

On je ukazao da ni ta činjenica neće uticati na njegov lični i profesionalni odnos prema istragama ratnih zločina, koje će biti njegov prioritet.

Marković je poručio da će kao VDT insistirati na primjeni zakonskih odredbi kojim se garantuje nezavisnost svakog pojedinog državnog tužioca, isključujući svaku mogućnost konflikta interesa, ili neprimjerenog uticaja.

„A naročito u predmetima iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, koje postupa u predmetima ratnih zločina, ali i istragama drugih teških krivičnih djela“, naveo je Marković.

