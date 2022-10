MANS: U Podgorici najintenzivnija funkcionerska kampanja

Podgorica, (MINA) – Zloupotreba institucionalne prednosti tokom proteklih izbora bila je najvidljivija u Podgorici, Bijelom Polju i Rožajama, dok je funkcionerska kampanja bila najintezivnija u Glavnom gradu i materijalizovana kroz aktivnosti gradonačelnika Ivana Vukovića.

To su saopštili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), navodeći da su funkcionerska kampanja i korišćenje institucionalne prednosti kritikovane od misije ODHIR-a tokom prethodnih parlamentarnih izbora kao vid zloupotrebe javnih resursa za potrebe kampanja političkih partija.

“Nešto više od dva mjeseca predizborne kampanje političke partije su iskoristile da u opštinama u kojima čine izvršnu vlast na lokalnom nivou, intenziviraju aktivnosti na, dominantno, infrastrukturnim radovima”, rekli su iz MANS-a.

To, kako su pojasnili, uključuje izgradnju i rekonstrukciju ulica, uređenje parkova i zelenih površina, kao i najavu novih ulaganja i projekata, što je praksa koja je zabilježena u svim opštinama.

Iz MANS-a su kazali da je asfaltiranje ulica očekivano bilo najzastupljeniji način pridobijanja glasova građana u predizbornom periodu.

“Osim Podgorice, koja je zbog svoje veličine u tome prednjačila, MANS je značajne radove zabilježio i u opštinama Rožaje, Pljevlja i Šavnik”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tokom protekle predizborne kampanje primijećeno da su političke partije, koje vrše vlast na lokalnom nivou, nerijetko za sebe preuzimale zasluge i rezultate rada javnih preduzeća.

“Najintenzivnija praksa takve vrste je primjećena u Podgorici, gdje je pokret „Svi za naš grad“, predvođen Demokratskom partijom socijalista (DPS) i Vukovićem, kao svoje predstavljao brojne projekte Glavnog grada koji su finansirani novcem svih građana Podgorice”, rekli su iz MANS-a.

Oni su kazali da je, osim Podgorice, takva praksa primijećena i u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, gdje si lokalni odbori DPS-a otvoreno reklamirali infrastrukturne radove kao svoju zaslugu.

Kako su naveli, u Podgorici je primijećeno i da javna preduzeća i kompanije, čiji osnivač je Glavni grad, daju direktu podršku samo jednoj izbornoj listi “Svi za naš grad” i Vukoviću.

“U tome su prednjačili Vodovod i kanalizacija, kao i Agencija za stanovanje, koji su na svojim nalozima društvenih mreža otvoreno promovisali pomenutu izborni listu”, rekli su iz MANS-a.

Oni su kazali da je većina opština u kojima su održani lokalni izbori su tokom izborne kampanje promovisalo rezultate realizovane tokom prethodnog mandata lokalne izvršne vlasti, uz najave novih projekata.

Kako su saopštili, takva praksa je zabilježena u Podgorici, Budvi, Baru, gdje su lokalne uprave finansirale izradu posebnog video sadržaja u kojem se tokom izborne kampanje reklamiraju opštinski projekti.

“Kada je u pitanju funkcionerska kampanja, ona je najvidljivija bila u Glavnom gradu, gdje je nosilac liste „Svi za naš grad“, Ivan Vuković, sa pozicije gradonačelnika Podgorice nerijetko promovisao izbornu kampanju liste koju je predvodila njegova politička partija”, rekli su iz MANS-a.

Oni su dodali da je, tokom nešto više od dva mjeseca izborne kampanje, Vuković učestvovao na više od pedeset pojedinačnih događaja koje je organizovao Glavni grad, a koji su imali za cilj promociju nekog rezultata lokalne uprave ili najavu budućih projekata.

“Ta kampanja se nerijetko u istom danu preklapala sa njegovim aktivnostima nosioca liste, što je bilo najvidljivije kroz kampanju koja je vođena na društvenim mrežama”, saopštili su iz MANS-a.

Oni su rekli da je sličnu praksu je imao i predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, koji je ujedno bio i nosilac liste Demokratskog fronta u tom gradu.

Kako su naveli, nastavak takve prakse direktna je posljedica nereformisanog izbornog zakonodavstva.

“Ali prije svega nedostatka političke volje kod većine partija koje učestvuju u izbornom procesu da se ova oblast dodatnu uredi i smanji prostor za zloupotrebu državnih fondova za promociju političkih partija”, dodali su iz MANS-a.

Oni su ocijenili da je potrebno dodatno osnažiti nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer, kako tvrde, dosadašnji rezultati Agencije za sprečavanje korupcije nijesu dovoljni za unaprjeđenje zakonitosti izbornog procesa u Crnoj Gori.

