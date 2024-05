Mandić: Vršimo pritisak na Vladu da ne glasa za Rezoluciju u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Nova srpska demokratija (NSD) vrši pritisak na Vladu da odustane od najavljene odluke da u Ujedinjenim nacijama (UN) podrže Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, kazao je lider te stranke Andrija Mandić i poručio da će, zajedno sa Srpskom crkvom, učiniti sve da do toga ne dođe.

Iz Skupštine Crne Gore ranije je saopšteno da je Mandić danas, zajedno sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, položio vijenac na spomen području Donja Gradina povodom “Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj”.

Mandić je, kako se navodi u saopštenju Skupštine, nakon polaganja vijenca kazao da se u Donjoj Gradini desio genocid koji se može mjeriti samo sa Aušvicom i Treblinkom.

U govoru, koji je medijima naknadno dostavila NSD, Mandić je rekao da, kao predsjednik jedne političke nacionalne organizacije, ima obavezu da poruči Srbima da ne sumnjaju u njihove sunarodnike iz Crne Gore.

„Mi smo prošli svašta. Razbili su nam zajedničku državu sa Srbijom, protjerali su nam bili srpski jezik, prijetili su nam da će nas traktorima protjerati u Srbiju. Diskriminaciju i nasilnu asimilaciju vršili nad našim narodom i u konačnom, kada su udarili na našu crkvu i naše svetinje, tada se sve promijenilo“, naveo je Mandić.

Kako je kazao, od 30. avgusta 2020. godine mnogo toga se promijenilo.

„Mi smo podržali i podržavali do sada ovu Vladu, zato što bi alternativa bila da bi oni što su nas protjerivali na traktorima i onaj čovjek koji je bio simbol antisrpstva u čitavom regionu, ponovo dođu na vlast“, rekao je Mandić.

Kako je naveo, NSD ovih dana vrši pritisak na premijera Milojka Spajića i Vladu da odustanu od najavljene odluke da u UN podrže Rezoluciju „koja je uperena protiv srpskog naroda, RS i Srbije“.

Mandić je poručio da će nastaviti to da rade i da nijesu „vezani za bilo kakve fotelje, iako se vode različite prljave kampanje i od onih za koje najmanje se to moglo očekivati“.

„Ali bi željeli da imamo razumijevanje vaše, razumijevanja ovih nevinih duša koje se nalaze iza nas. Da znaju da nećemo dozvoliti i da je to crvena linija da se vrati onaj koji nas je diskriminisao koji je uništavao srpstvo u Crnoj Gori, da se vrati ponovo na vlast“, kazao je Mandić.

On je poručio da će uraditi sve što je u njihovoj moći.

„Zajedno sa našom crkvom, sa našom braćom, ujedinjeni kao srpski političari i srpski narod, da zaustavimo ovog premijera u jednoj lošoj i opasnoj namjeri, ali samo nećemo dozvoliti da onaj koji nas je tlačio i ponižavao, koji je želio da ne živimo u Crnoj Gori, da preuzme tu državu“, istakao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS