Mandić: Volja većine se nije promijenila, nastavljamo sa započetim

Podgorica, (MINA) – Volja većine u Crnoj Gori nije se promijenila i vlast može da nastavi sa svim što je započela, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, dodajući da je današnja rasprava u parlamentu dokaz vitalnosti demokratije u državi.

Skupština je danas većinom glasova poslanika odbila predlog za Mandićevo razrješenje.

Mandić je novinarima nakon sjednice parlamenta kazao da opozicija ima pravo da traži provjeru, ali da se volja većine nije promijenila.

“To je poruka koja je važna. Možemo da nastavimo sa svim što smo započeli kao parlamentarna većina, posebno mislim na Vladu i održimo obećanja data građanima”, rekao je Mandić.

On je naveo da se danas od opozicije čula priča koja se dominantno odnosila na prošlost.

„Mislim da nakon 30. avgusta 2020. godine u Crnoj Gori počinje na pravilan način da funkcioniše politički život, gdje političari mogu jasno da saopšte šta njihova politika i programi nude građani“, rekao je on.

Mandić je istakao da je on glavni predmet napada opozicije.

On je ocijenio da je parlament uradio dobar posao.

„Tu je bila zasluga i opozicije, ali na prvom mjestu parlamentarne većine. Sa tim rezultatima smo se pojavili u Briselu, dobili velike pohvale i čvrsta obećanja da smo opet lider evropskih integracija u regionu i samo treba da nastavimo da radimo tako“, poručio je Mandić.

Mandić je istakao da je i današnje izjašnjavanje oko inicijative za njegovo razrješenje dokaz vitalnosti demokratije u Crnoj Gori i da nije bilo nikakve opstrukcije da se psriječi da se poslanici izjasne o tome.

On je rekao da vjeruje da će uskoro biti i anketnih odbora koji će se baviti temama koje nije riješilo pravosuđe.

Upitan da li će NSD podržati ulazak Bošnjačke stranke (BS) u Vladu imajući u vidu da su poslanici te partije glasali za njegovu smjenu, Mandić je kazao da BS i bošnjačka populacija u NSD i njemu prepoznaju politiku i ljude koji su navodno borci protiv bošnjačke nacionalne zajednice.

On je dodao da je pokazivao veliku toleranciju.

„Mi u Crnoj Gori moramo da budemo najbolji jedni sa drugima. Tamo gdje su razlike bile najveće to je upravo između populacije koja glasa NSD i BS. Pružamo ruku da se ti ponori koji su postojali prevaziđu“, rekao je Mandić.

On je naveo da očekuju da i od bošnjačkih političara dobiju slične poruke.

„Do sada ne vidimo da se oni ponašaju tako, nego vrlo aktivno ponavljaju floskule koje je saopštavao DPS. Oni imaju čvrsto savezništvo sa DPS-om i da li će se u bošnjačkoj politici pojaviti snaga da mogu zajedno da rade sa političarima iz reda srpskog naroda, vidjećemo. Siguran da bi to Srbi željeli“, rekao je Mandić.

