Mandić: Učiniću sve da se situacija u parlamentu riješi na miran način

Podgorica, (MINA) – Blokada parlamenta suštinski je uperena protiv građana Crne Gore i pristupanja države Evropskoj uniji (EU), ocijenio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić i poručio da će učiniti sve što može da se ta situacija riješi na miran način.

On se sastao danas sa ambasadorom Nizozemske u Crnoj Gori Martijnom Elgersmom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, razgovarajući o trenutnoj političkoj situaciji, Mandić je istakao da aktuelna parlamentarna većina vodi odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

On je dodao da su brojni politički procesi, posebno blokada parlamenta koja je, kako je rekao, suštinski uperena protiv građana Crne Gore i pristupanja EU, navođeni od „nevidljive ruke vrha bivšeg režima oličenog u nekadašnjem predsjedniku države Milu Đukanoviću”.

Mandić je kazao da blokada parlamenta nije pokrenuta zbog bilo kakve situacije u Ustavnom sudu, već zbog odvažne borbe protiv organizovanog kriminala oličene u hapšenju brojnih visokih funkcionera bivšeg režima koji su imali veze sa kriminalnim strukturama ili korupcionaškim aferama.

„Učiniću sve što je u mojoj moći da se situacija u parlamentu riješi na miran način, ali neću dozvoliti da bilo ko građane Crne Gore drži taocima za interese zaostalih struktura bivšeg kriminalnog režima“, poručio je Mandić.

On je rekao da je aktuelna parlamentarna većina osnažila odnose između Crne Gore i Nizozemske.

Mandić je ambasadoru prenio poziv da predsjednik Predstavničkog doma Nizozemske Martin Bosma, zajedno sa delegacijom parlamenta, dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori.

Elgersma je istakao da je relativno skoro imenovan na ambasadorsku poziciju, ali da će učiniti sve da odnosi između Crne Gore i Nizozemske budu na visokom nivou.

On se zahvalio na pozivu Mandića da Bosma posjeti Crnu Goru i dodao da je delegacija parlamentaraca iz njegove zemlje već izrazila interesovanje da posjeti zvaničnu Podgoricu.

“Ambasador je istakao da je cijela EU posvjedočila izuzetnim rezultatina Crne Gore i dodao da je to konstatovano i u parlamentu Nizozemske, gdje je jednoglasno usvojena podrška zatvaranju tri pregovaračka poglavlja krajem prošle godine”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS