Mandić: Skupština će nastaviti da niže zapažene rezultate

Podgorica, (MINA) – Skupština će nastaviti da niže zapažene rezultate kada je u pitanju evropski put Crne Gore, poručio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, obavijestio danas predsjednicu Evropskog parlamenta Robertu Metsolu i ambasadorku Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanu Kristinu Popu o postignutim rezultatima 28. saziva Skupštine kada su u pitanju brojni pomaci ključni za dalje snaženje demokratskih institucija i vladavine prava u državi.

Kako se navodi, Mandić se u pismu osvrnuo na činjenicu da je, tokom prethodna tri mjeseca Skupština uspješno okončala niz postupaka izbora i imenovanja visokih funkcionera u oblasti pravosuđa.

Mandić je rekao da se time stalo na kraj višegodišnjem radu u v.d. stanju na tim značajnim pozicijama.

On je, kako se navodi, posebno istakao da je Skupština uz značajnu podršku 61 poslanika, što čini više od 75 odsto ukupnog broja poslanika parlamenta, donijela odluku o izboru vrhovnog državnog tužioca.

„Želim da sa Vama podijelim svoje duboko ubjeđenje da će Skupština nastaviti da niže zapažene rezultate kada je u pitanju evropski put naše zemlje, ali i kada su u pitanju sva ona pitanja koja se tiču boljeg života svih naših građana“, poručio je Mandić.

On je dodao i da je zadatak kako njega kao predsjednika Skupštine, tako i svih poslanika parlamentarne većine, da Crnu Goru pomire i učine stabilnim društvom, u kojem će svi imati jednaka prava i šanse.

„Uvjeren sam da će doprinos Skupštine reformskim procesima i izgradnji sveopšteg društvenog mira biti snažan podsticaj napretku države ka članstvu u EU, kao i da će kontuinuirana posvećenost tekućeg skupštinskog saziva biti prepoznata kao naše iskreno zalaganje ubrzanju ovog procesa“, naveo je Mandić.

